Украинские беженцы в США: Кислица сказал, почему они вернутся домой

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

Не все украинские беженцы, вынужденно выехавшие за границу, останутся там после победы. Особенно это касается украинцев, которые сейчас находятся в США. И на то есть причина.

Почему не стоит сравнивать традиционную украинскую диаспору за границей и почему беженцы вернутся домой, Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

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"Украинцев за границей очень много. Они являются фотографией украинского общества. Если говорить о тех, кто уехал из Украины в годы независимости, то традиционная диаспора — это другая история. Мы должны быть ей безгранично благодарны. Она добыла в борьбе вместе с украинцами в Украине нашу независимость и во многом мы благодарны им за многие решения иностранных правительств", — сказал Кислица.

Однако он отмечает, что нынешняя молодая диаспора отличается от тех украинцев, которые когда-то уехали из Украины не из-за войны.

"Многим из них очень сложно. Даже тем, кто родился в США, не так просто заработать себе на жизнь, а что уж говорить о вынужденных беженцах, которые начинают все с начала и не знают язык. США очень соревновательная страна. Здесь надо иметь или уникальные способности — быть уникальным спортсменом, врачом, шахматистом, тогда жизнь удалась. Или нужно работать 27 часов в сутки, даже не 24, для того, чтобы заработать на элементарные вещи", — добавил Кислица.

Он добавил, что есть много и позитива, и негатива, если говорить об украинских беженцах за границей. Поэтому он уверен, что не все они останутся в США после победы.

"Часть украинцев, временно пребывающих и в США, и в Европе, они вернутся в Украину, когда там будет безопасно. Мы увидим. Но Путин наносит невероятный удар генофонду украинской нации", — подытожил Кислица.

Напомним, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, стартовавшей 5 сентября, кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира, в том числе президент Владимир Зеленский. Новини.LIVE узнало, о чем будет выступление Украины.