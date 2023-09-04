Сесія Генасамблеї ООН: про що буде виступ Зеленського

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE

Під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня, кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу, зокрема і президент Володимир Зеленський.

Про що буде виступ України, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Читайте також:

"Наш президент на сьогодні в списку виступаючих стоїть у першій половині першого дня, що є дуже важливим. Воно, по суті, відбиває те місце і значення, яке посідає Україна в глобальних питаннях. І ми всі не тільки очікуємо, але й щодня працюємо над тим, щоб цей візит був наповнений змістом і відповідав тим інтересам, які визначені президентом і які очікує український народ від зовнішньої політики в цілому і від ООН зокрема", — сказав Кислиця.

Додамо, що тиждень високого рівня є одним із найголовніших заходів кожної сесії Генасамблеї. Сесія триває з вересня по вересень, і це вже буде 78-а сесія, що відповідає кількості років існування ООН. Як правило, на тиждень високого рівня з'їжджаються 150 президентів і прем'єр-міністрів. Тиждень розписаний похвилинно.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE

"ООН є єдиною на сьогодні глобальною універсальною організацією, всі інші мають регіональний характер. Відповідно, і дебати, які відбуваються в Нью-Йорку, носять і зосереджуються на глобальних питаннях", — додав Кислиця.

За його словами, головною темою цього року, крім України, вочевидь буде тема сталого розвитку. Відбудеться перший за останні 4 роки саміт сталого розвитку. Також відбудеться саміт, присвячений кліматичним змінам, і ще ціла низка заходів міністерського рівня з питань фінансування, розвитку, питань охорони здоров'я і пандемії зокрема.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Всі деталі про виступ України та теми, які будуть порушуватися — в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.