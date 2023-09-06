Українські біженці у США: Кислиця сказав, чому вони повернуться додому

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE

Не всі українські біженці, які вимушено виїхали за кордон, залишаться там після перемоги. Особливо це стосується українців, які зараз перебувають у США. І на це є причина.

Чому не варто порівнювати традиційну українську діаспору за кордоном і чому біженці повернуться додому, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

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"Українців за кордоном дуже багато. Вони є фотографією українського суспільства. Якщо говорити про тих, хто виїхав з України в роки незалежності, то традиційна діаспора — це інша історія. Ми маємо бути їй безмежно вдячні. Вона виборола разом з українцями в Україні нашу незалежність, і багато в чому ми вдячні їм за багато рішень іноземних урядів", — сказав Кислиця.

Однак він наголошує на тому, що нинішня молода діаспора відрізняється від тих українців, які колись виїхали з України не через війну.

"Багато кому з них дуже складно. Навіть тим, хто народився у США, не так просто заробити собі на життя, а що вже говорити про вимушених біженців, які починають все з початку і не знають мову. США дуже змагальна країна. Тут треба мати або унікальні здібності — бути унікальним спортсменом, лікарем, шахістом, тоді життя вдалося. Або потрібно працювати 27 годин на добу, навіть не 24, для того, щоб заробити на елементарні речі", — додав Кислиця.

Він додав, що є багато і позитиву, і негативу, якщо говорити про українських біженців за кордоном. Тому він впевнений, що не всі вони залишаться у США після перемоги.

"Частина українців, які тимчасово перебувають і в США, і в Європі, вони повернуться в Україну коли там буде безпечно. Ми побачимо. Але Путін завдає неймовірного удару генофонду української нації", — підсумував Кислиця.

Нагадаємо, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартувала 5 вересня, кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу, зокрема і президент Володимир Зеленський. Новини.LIVE дізналося, про що буде виступ України.