Українські біженці у США: Кислиця сказав, чому вони повернуться додому

Кислиця назвав причину, чому українські біженці повернуться із США додому. Ексклюзив
Не всі українські біженці, які вимушено виїхали за кордон, залишаться там після перемоги. Особливо це стосується українців, які зараз перебувають у США. І на це є причина.
Чому не варто порівнювати традиційну українську діаспору за кордоном і чому біженці повернуться додому, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
"Українців за кордоном дуже багато. Вони є фотографією українського суспільства. Якщо говорити про тих, хто виїхав з України в роки незалежності, то традиційна діаспора — це інша історія. Ми маємо бути їй безмежно вдячні. Вона виборола разом з українцями в Україні нашу незалежність, і багато в чому ми вдячні їм за багато рішень іноземних урядів", — сказав Кислиця.
Однак він наголошує на тому, що нинішня молода діаспора відрізняється від тих українців, які колись виїхали з України не через війну.
"Багато кому з них дуже складно. Навіть тим, хто народився у США, не так просто заробити собі на життя, а що вже говорити про вимушених біженців, які починають все з початку і не знають мову. США дуже змагальна країна. Тут треба мати або унікальні здібності — бути унікальним спортсменом, лікарем, шахістом, тоді життя вдалося. Або потрібно працювати 27 годин на добу, навіть не 24, для того, щоб заробити на елементарні речі", — додав Кислиця.
Він додав, що є багато і позитиву, і негативу, якщо говорити про українських біженців за кордоном. Тому він впевнений, що не всі вони залишаться у США після перемоги.
"Частина українців, які тимчасово перебувають і в США, і в Європі, вони повернуться в Україну коли там буде безпечно. Ми побачимо. Але Путін завдає неймовірного удару генофонду української нації", — підсумував Кислиця.
Нагадаємо, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартувала 5 вересня, кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу, зокрема і президент Володимир Зеленський. Новини.LIVE дізналося, про що буде виступ України.