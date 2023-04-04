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​​Кислица напомнил, почему россия незаконно занимает место в составе Совбеза ООН

4 апреля 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Посол Украины при ООН Сергей Кислица
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Страна-агрессор россия занимает место СССР в Совбезе ООН незаконно. Просьбу тогдашнего президента россии Бориса Ельцина с декабря 1991 года никто не обсуждал.

Об этом представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица написал на своей Twitter-странице.

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Ответ Небензи

Кислица отреагировал на заявление представитель россии Василия Небензи, который на пресс-конференции заявил, что рф законно занимает свое место в Совбезе ООН.

"Посланник путлера, безусловно, не позволяет фактам помешать его позиции. Печально известное предрождественское письмо Ельцина о намерении москвы захватить место советского союза в Совете Безопасности ООН никогда не обсуждалось ни в СБ, ни в Генассамблее", — подчеркнул Кислица.

Документ ООН

Сергей Кислица опубликовал фотостраницы из годового отчета Совета безопасности ООН за период с 16 июня 1991 года по 15 июня 1992 года.

На сфотографированной Кислицей странице в этом документе говорится о вопросах, которые были доведены до сведения Совбеза ООН, но никогда не обсуждались на заседаниях.

Одним из таких вопросов была просьба президента россии Бориса Ельцина от 24 декабря 1991 года считать россию продолжателем членства СССР в Организации Объединенных Наций и Совбезе ООН.

Отчет Совбеза ООН за 1991-1992 годы

Напомним, что 1 апреля государство-агрессор россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.

Фото: Facebook-страница Кислицы

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