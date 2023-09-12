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Ким Чен Ын уже прибыл в Россию: видео

12 сентября 2023 08:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ким Чен Ын уже прибыл в Россию: видео
Ким Чен ИН прибыл поездом в Россию. Фото: Kyodo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября, лидер КНД Р Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча политиков состоится во Владивостоке.

Об этом сообщает издание Kyodo.

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Визит Ким Чен Ина в Россию

Как известно, 12 сентября лидер КНДР прибыл в Россию, его поезд был замечен на станции Хасан. Впоследствии российские СМИ сообщили, что Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум, там он должен встретиться с Ким Чен Ином.

Приезд Ким Чен Ина также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидается, что лидеры подтвердят тесные связи между своими странами после договоренности о расширенном оборонном сотрудничестве, достигнутом Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей на трехстороннем саммите в прошлом месяце", — говорится в сообщении СМИ. 

Напомним, ранее стало известно о том, что американское правительство располагает информацией, что Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Такова была реакция США на информацию о возможных переговорах лидеров двух стран в этом месяце.

Северокорейская делегация недавно посещала РФ, чтобы спланировать визит Кима в этом месяце.

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