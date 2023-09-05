Ким Чен Ын поедет к Путину: что будут обсуждать

Ким Чен Ын встречается с Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

В этом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. И не исключено, что будут обсуждать поставки вооружений.

Об этом пишет издание The New York Times.

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По данным издания, северокорейская делегация недавно уехала в Россию, чтобы спланировать визит Кима в этом месяце.

Не исключено, что Ким Чен Ын уедет из Пхеньяна на бронепоезде во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание предполагает, что лидер КНДР может приехать в Москву.

"Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подлодок", — пишет издание.

Также сообщается, что лидер КНДР нуждается в продовольственной помощи для страны.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается мнения, что официальному Киеву необходимо "смягчить свой подход" для возобновления "зернового соглашения", по которому РФ вышла в июле.

При этом он заявил, что Турция подготовила новое предложение ООН по возобновлению "зернового соглашения".

Также Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил отправить 1 млн. тонн зерна в беднейшие страны. Турция эту инициативу поддерживает.