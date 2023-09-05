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Кім Чен Ин поїде до Путіна: що обговорюватимуть

5 вересня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кім Чен Ин поїде до Путіна: що обговорюватимуть
Кім Чен Ин зустрічається з Володимиром Путіним. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цього місяця лідер КНДР Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. І не виключено, що обговорюватимуть постачання озброєнь.

Про це пише видання The New York Times.

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За даними видання, північнокорейська делегація нещодавно поїхала до Росії, щоб спланувати візит Кіма цього місяця.

Не виключено, що Кім Чен Ин поїде з Пхеньяну на бронепоїзді до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви.

"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", — пише видання.

Також повідомляється, що лідер КНДР потребує продовольчої допомоги для країни.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дотримується думки, що офіційному Києву необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої РФ вийшла в липні. 

При цьому він заявив, що Туреччина підготувала нову пропозицію ООН щодо відновлення "зернової угоди".

Також Ердоган повідомив, що президент РФ Володимир Путін запропонував відправити 1 млн тонн зерна до найбідніших країн. Туреччина цю ініціативу підтримує.

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