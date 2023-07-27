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Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные ракеты

27 июля 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные ракеты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в событии в Северной Корее, где Ким Чен Ын демонстрировал баллистические ракеты, несмотря на международные запреты. Эти ракетные системы были в центре внимания на оборонной выставке, что вызвало определенный резонанс, учитывая обязательства страны по усилению связей с соседями.

Об этом сообщает Reuters.

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В это время в Северной Корее также отмечается 70 лет со дня завершения Корейской войны, известной как "День Победы". Сергей Шойгу и представители Китая прибыли туда на праздничные мероприятия. Несмотря на решения ООН, которые запрещали указанные ракеты и были поддержаны и Россией, и Китаем, их демонстрация на этой неделе подчеркнула солидарность стран, имеющих напряженные отношения с Америкой.

Этот визит Шойгу стал первым за долгое время после распада СССР, когда российский министр обороны посещал Северную Корею. После долгой изоляции из-за пандемии, появление российской и китайской делегаций стало значимым событием для Пхеньяна. 

В рамках этой поездки Шойгу передал личное письмо Ким Чен Ыну от Владимира Путина. В ответ лидер КНДР выразил благодарность за укрепление "стратегического партнерства" между двумя странами.

КНДР
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу. Фото: Reuters
КНДР
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу. Фото: Reuters
КНДР
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Напомним, что коммунистические власти Северной Кореи организовали митинг к годовщине начала Корейской войны. На этом митинге звучали призывы нанести ядерный удар по территории США.

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