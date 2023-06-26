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В КНДР прошли митинги с требованиями начать ядерную войну против США

26 июня 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В КНДР прошли митинги с требованиями начать ядерную войну против США
Митинг в Пхеньяне. Фото: Reuters/KCNA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Коммунистические власти Северной Кореи организовали митинг к годовщине начала Корейской войны. На этом митинге звучали призывы нанести ядерный удар по территории США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Масштабный митинг в КНДР

В столице коммунистической Северной Кореи прошел 120-тысячный, по официальной информации местных властей, митинг, на который согнали рабочих и студентов.

Это мероприятие было посвящено 73-летию начала Корейской войны.

Митинг в Пхеньяне
Митинг в столице КНДР
Фото: Reuters/KCNA

Удар по США

Митингующие, как стало известно, несли плакаты с антиамериканским содержанием, в частности, с призывами нанести ядерный удар по Соединенным Штатам Америки.

Надписи на плакатах отмечали:

  • "Вся территория США в пределах наших обстрелов";
  • "Империалистические США являются разрушителями мира".
Призывы бомбить США
Призывы бомбить США
Фото: Reuters/KCNA

Напомним, что в конце мая КНДР осуществила запуск разведывательной ракеты-носителя с целью наблюдения за южнокорейскими и американскими военными. Однако ракета упала в море, что привело к включению системы воздушной тревоги в Южной Корее и Японии.

Через несколько часов после запуска южнокорейские военные сообщили, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после "ненормального полета".

В Северной Корее подтвердили, что вторая ступень их новой ракеты Chollima-1 вышла из строя, что и повлекло за собой ее падение в воду вблизи полуострова.

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