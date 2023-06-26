В КНДР прошли митинги с требованиями начать ядерную войну против США

Митинг в Пхеньяне. Фото: Reuters/KCNA

Коммунистические власти Северной Кореи организовали митинг к годовщине начала Корейской войны. На этом митинге звучали призывы нанести ядерный удар по территории США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Масштабный митинг в КНДР

В столице коммунистической Северной Кореи прошел 120-тысячный, по официальной информации местных властей, митинг, на который согнали рабочих и студентов.

Это мероприятие было посвящено 73-летию начала Корейской войны.

Митинг в столице КНДР

Фото: Reuters/KCNA

Удар по США

Митингующие, как стало известно, несли плакаты с антиамериканским содержанием, в частности, с призывами нанести ядерный удар по Соединенным Штатам Америки.

Надписи на плакатах отмечали:

"Вся территория США в пределах наших обстрелов";

"Империалистические США являются разрушителями мира".

Призывы бомбить США

Фото: Reuters/KCNA

Напомним, что в конце мая КНДР осуществила запуск разведывательной ракеты-носителя с целью наблюдения за южнокорейскими и американскими военными. Однако ракета упала в море, что привело к включению системы воздушной тревоги в Южной Корее и Японии.

Через несколько часов после запуска южнокорейские военные сообщили, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после "ненормального полета".

В Северной Корее подтвердили, что вторая ступень их новой ракеты Chollima-1 вышла из строя, что и повлекло за собой ее падение в воду вблизи полуострова.