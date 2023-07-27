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Кім Чен Ин показав Шойгу заборонені ракети

27 липня 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кім Чен Ин показав Шойгу заборонені ракети
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу взяв участь у події в Північній Кореї, де Кім Чен Ин демонстрував балістичні ракети, попри міжнародні заборони. Ці ракетні системи були в центрі уваги на оборонній виставці, що викликало певний резонанс з огляду на зобов'язання країни щодо посилення зв'язків із сусідами.

Про це повідомляє Reuters.

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У цей час у Північній Кореї також відзначається 70 років від дня завершення Корейської війни, відомої як День перемоги. Сергій Шойгу та представники Китаю прибули туди на святкові заходи. Попри рішення ООН, які забороняли зазначені ракети та були підтримані й Росією, і Китаєм, їхня демонстрація цього тижня наголосила на солідарності країн, які мають напружені відносини з Америкою.

Цей візит Шойгу став першим довгий час після розпаду СРСР, коли російський міністр оборони відвідував Північну Корею. Після довгої ізоляції через пандемію, поява російської та китайської делегацій стала значущою подією для Пхеньяну.

У рамках цієї поїздки Шойгу передав особистий лист Кім Чен Ину від Володимира Путіна. У відповідь лідер КНДР висловив подяку за зміцнення "стратегічного партнерства" між двома країнами.

КНДР
Кім Чен Ин та Сергій Шойгу. Фото: Reuters
КНДР
Кім Чен Ин та Сергій Шойгу. Фото: Reuters
КНДР
Кім Чен Ин та Сергій Шойгу. Фото: Reuters

Нагадаємо, що комуністична влада Північної Кореї організувала мітинг до річниці початку Корейської війни. На цьому мітингу лунали заклики завдати ядерного удару територією США.

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