Основные заявления Евгения Хмары во время назначения на должность министра обороны

Генерал-майор Евгений Хмара. Фото: пресс-служба СБУ

В Верховной Раде рассматривают вопрос о назначении нового министра обороны. Им может стать генерал-майор Евгений Хмара. Сегодня он представляет в парламенте свои первые шаги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Основные направления работы Хмары

Хмара обозначил основные направления, на которых планирует сосредоточиться. Среди ключевых задач он назвал усиление войск на фронте, защиту военнослужащих и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время Хмара подчеркнул важность технологий и наращивания возможностей украинского оружия.

По его словам, заставить Россию согласиться на мир можно только демонстрируя силу украинской армии.

"Заставить врага пойти на мир можно только силой нашей армии, в первую очередь технологиями", — заявил Хмара.

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Он отметил, что благодаря развитию дальнобойных возможностей Украина постепенно расширяет географию ударов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

"Мы преодолели расстояние до объектов, которые подпитывают войну. Впервые в истории наносим удар по Сибири", — сказал кандидат.

Хмара назвал три основных приоритета, которые должно реализовывать Министерство обороны: ситуация на фронте и укрепление армии, люди и развитие оборонной промышленности.

Отдельно он подчеркнул необходимость совершенствования системы защиты украинского неба.

"Работаем над защитой неба", — отметил Хмара.

По его словам, Украина должна наращивать собственное производство вооружения, а применение оружия — становиться все более точным.

Еще одной важной задачей кандидат назвал непосредственную коммуникацию с военными. Хмара подчеркнул, что хочет регулярно общаться с защитниками и командирами, чтобы напрямую получать информацию с фронта.

Также Хмара рассказал, что пришел в Раду уже как гражданское лицо.

"Я стою перед вами как гражданское лицо, уволенное в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", статья 26", — заявил Хмара.

Отметим, что гражданский статус является обязательным условием для назначения на должность министра обороны.

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада повторно назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. Должность главы МИД оставалась вакантной более месяца после формирования нового правительства Сергея Корецкого.

Перед голосованием Сибига заявил, что главной задачей для Украины остается завершение войны, а среди приоритетов назвал вступление в ЕС и НАТО, а также поддержку мирового украинства. Он также подчеркнул необходимость усиления ПВО, защиты от баллистических атак и развития собственного производства оружия. Отдельно дипломат заявил о намерении открыть все переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз и усиливать украинский продовольственный экспорт.