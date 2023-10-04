Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса: в чем причина

Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса. Фото: REUTERS

Члены Палаты представителей США проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса.

Об этом свидетельствуют результаты голосования Палаты представителей США.

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За отставку Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили — 210.

Это впервые в истории США, когда спикер Палаты представителей досрочно отправляются в отставку.

Заметим, что предложение отправить его в отставку выдвинул его однопартиец-республиканец Мэтт Гетц. Все из-за того, что Маккарти не допустил остановки финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

После ухода Маккарти с должности его кресло, очевидно, займет временный преемник

Напомним, еще летом США призвали Украину активизировать борьбу с коррупцией в своем правительстве, отправив стране несколько сообщений. США связывают призыв с возможностью продления военной поддержки, частью которой является дипломатический демарш.