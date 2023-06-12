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Карасев о Залужном в политике и законе об олигархах: эфир Новини.LIVE

12 июня 2023 18:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Карасев о Залужном в политике и законе об олигархах: эфир Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев и ведущая Лана Шевчук. Фото: коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В понедельник, 12 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политолог Вадим Карасев. В прямом эфире, который начнется в 18:00, он расскажет о наращивании Россией и США развернутых ядерных боеголовок, вероятности того, что Залужный станет следующим Президентом Украины, куда исчез Буданов, законе об олигархах и останутся ли олигархи после победы. Также поговорили о мирных переговорах Украины и РФ.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Кроме того, политолог расскажет о переносе Дня победы на 8 мая.

Напомним, для обстрелов украинских городов РФ планирует использовать береговые ракетные комплексы. Известно, что для этого дивизион "Бал" передислоцирован в Брянскую область.

Также мы писали, что российские оккупационные войска и спецслужбы усилили контроль над населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.

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