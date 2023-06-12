Карасьов про Залужного в політиці та закон про олігархів: ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов та ведуча Лана Шевчук. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 12 червня, гостем студії Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. У прямому ефірі, який розпочнеться о 18:00 він розповість про нарощування Росією та США розгорнутих ядерних боєголовок, ймовірність того, що Залужний стане наступним Президентом України, куди зник Буданов, закон про олігархів і чи залишаться олігархи після перемоги та про мирні переговори України та РФ.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Крім того, політолог розповість про перенесення Дня перемоги на 8 травня.

Нагадаємо, для обстрілу українських міст РФ планує використати берегові ракетні комплекси. Відомо, що для цього дивізіон "Бал" передислоковано у Брянську область.

Також ми писали, що російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.