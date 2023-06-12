Карасьов про Залужного в політиці та закон про олігархів: ефір Новини.LIVE
У понеділок, 12 червня, гостем студії Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. У прямому ефірі, який розпочнеться о 18:00 він розповість про нарощування Росією та США розгорнутих ядерних боєголовок, ймовірність того, що Залужний стане наступним Президентом України, куди зник Буданов, закон про олігархів і чи залишаться олігархи після перемоги та про мирні переговори України та РФ.
Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.
Прямий ефір Новини.LIVE
Крім того, політолог розповість про перенесення Дня перемоги на 8 травня.
Нагадаємо, для обстрілу українських міст РФ планує використати берегові ракетні комплекси. Відомо, що для цього дивізіон "Бал" передислоковано у Брянську область.
Також ми писали, що російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.