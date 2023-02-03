Канада может признать рф спонсором терроризма
В парламент Канады внесли петицию с предложением признать рф спонсором терроризма. Автором письма выступил депутат Консервативной партии Ларри Брок.
Об этом сообщает "Укринформ".
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РФ — спонсор терроризма
Учитывая, что россия начала неспровоцированную войну против украинского народа, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что рф и ее войска неоднократно проводили жестокие невыборочные обстрелы гражданских объектов в Украине, в том числе детских садов, больниц и жилых многоэтажек. Мы, граждане и жители Канады призываем правительство немедленно и публично признать рф государством — спонсором терроризма”, — говорится в тексте петиции.
Также в документе указывается, что россия специально разрушает энергетическую систему Украины, чтобы отключить питание и спровоцировать гуманитарную катастрофу зимой. Брок уточняет, что нижняя палата еще в прошлом году "однородно признала, что действия россии в Украине являются геноцидом".
В законах Канады говорится, что после внесения петиции в сессионный зал, правительство имеет 45 дней, чтобы подготовить ответ.
Напомним, что в Минобороны Канады объявили о передаче Украине четырех танков Leopard 2. Кроме того, страна предоставит инструкторов для обучения украинских военных.
Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и весь канадский народ за новый пакет военной помощи. В частности, речь идет о 200 бронемашин Senator.
Бронемашины "Senator" оснащены современными, лучшими в своем классе технологиями, и на них можно легко установить вооружение. Эти машины позволяют безопасно перевозить личный состав и оборудование, а также производить медицинскую эвакуацию.