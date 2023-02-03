Канада може визнати рф спонсором тероризму
У парламент Канади внесли петицію з пропозицією визнати рф спонсором тероризму. Автором листа виступив депутат Консервативної партії Ларрі Брок.
Про це повідомляє "Укрінформ".
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РФ — спонсор тероризму
Враховуючи, що росія розпочала неспровоковану війну проти українського народу, скоїла численні воєнні злочини проти українців, враховуючи, що рф та її війська неодноразово проводили жорстокі невибіркові обстріли цивільних об'єктів в Україні, у тому числі дитячих садків, лікарень та житлових багатоповерхівок. Ми, громадяни та жителі Канади закликаємо уряд негайно і публічно визнати Росію державою — спонсором тероризму”, — йдеться в тексті петиції.
Також у документі зазначається, що росія спеціально руйнує енергетичну систему України, щоб відключити харчування та спровокувати гуманітарну катастрофу взимку. Брок уточнює, що нижня палата ще торік "однорідно визнала, що дії рф в Україні є геноцидом".
У законах Канади йдеться про те, що після внесення петиції до сесійної зали, уряд має 45 днів, щоб підготувати відповідь.
Нагадаємо, що в Міноборони Канади оголосили про передачу Україні чотирьох танків Leopard 2. Окрім того, країна надасть інструкторів для навчання українських військових.
Тим часом Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та всьому канадському народу за новий пакет військової допомоги. Зокрема йдеться про 200 бронемашин Senator.
Бронемашини "Senator" оснащені сучасними, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити озброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також проводити медичну евакуацію.