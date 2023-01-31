Зеленский провел переговоры с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры, в частности, обсудили формулу мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Подробности

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Подробно проинформировал его о состоянии дел на фронте и оборонных нуждах Украины в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали совместные дипломатические шаги, в частности по реализации формулы мира", — написал Зеленский.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский заявлял, что зимой Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской формулы мира. В ноябре Зеленский представил лидерам G20 десять пунктов мира, включающих восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о подготовке к саммиту по украинской формуле мира и о готовности иностранных партнеров Украины помочь в реализации этой формулы.

По его словам, в саммите по мирному плану должно принять участие больше стран, чем голосовали в Генассамблее ООН по резолюции о территориальной целостности Украины. Речь идет о более чем 140 странах мира.

Напомним, что за время полномасштабной войны Владимир Зеленский провел более 100 встреч и имел более 350 телефонных разговоров с мировыми лидерами. Почти 200 раз глава государства выступал на разных мероприятиях.