Канада хочет проверить, не вмешивался ли в ее выборы Китай в 2021 году

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо недавно заявил, что назначит специального следователя, который решит, следует ли проводить публичное расследование о вмешательстве Китая в выборы в 2021 году. К тому же, он поручил парламентскому комитету по национальной безопасности изучить засекреченную информацию по этому вопросу.

Об этом сообщает AP News.

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В прошлом месяце газета The Globe and Mail сообщила, что Китай предпочел переизбрание либералов Трюдо на выборах 2021 года и работал над тем, чтобы победить консервативных политиков, которых считали недружественными к Пекину.

Оппозиционные партии требуют полного публичного расследования.

Премьер-министр отказался делать это сейчас, однако отметил, что назначит независимого специального докладчика, который решит, нужно общественное расследование.

"Мы попросим независимого специального докладчика, как одну из первых задач его мандата, предоставить правительству рекомендацию относительно того, каким должен быть следующий шаг — запрос, расследование или судебное разбирательство — и каким может быть объем этой работы", — сказал Трюдо.

По его словам, все политические лидеры согласны с тем, что на результаты выборов в 2019 и в 2021 году не повлияло иностранное вмешательство.

"Но даже если это не изменило результаты наших выборов, любая попытка вмешательства со стороны любого иностранного субъекта вызывает беспокойство и является серьезной", — отметил Трюдо.

Лидер оппозиционных консерваторов Пьер Пуальевр подверг критике идею привлечения парламентского комитета. Он подчеркнул, что это приведет лишь к тому, что чиновники предоставят оппозиционным депутатам "некоторую информацию, а затем присягнут им хранить тайну, чтобы они больше никогда не могли об этом говорить".

Комитет государственных служащих недавно опубликовал отчет, в котором сделан вывод о попытках иностранного вмешательства.

"Мы давно знаем, как подтвердил независимый отчет на прошлой неделе, что правительство Китая и другие режимы, такие как Иран и россия, пытались вмешаться не только в нашу демократию, но и в нашу страну в целом, независимо от того, это наши институты, нашего бизнеса, наших исследовательских учреждений или в повседневной жизни наших граждан", — сказал Трюдо.

Напомним, правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения рф в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, которые голосовали за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента россии и российских вооруженных сил.