Фінансова допомога від Канади: на що підуть гроші

Канада виділила Україні $32 млн допомоги: на що підуть гроші
У річницю повномасштабного вторгнення Канада заявила про непохитну підтримку України і виділила 32 млн доларів допомоги. Ці гроші підуть на кілька напрямків.
Про це оголосила Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на офіційному сайті уряду Канади.
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Підтримка з боку Канади
"Сьогодні світ відзначає руйнівну віху — 1 рік після незаконного та невиправданого повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цілий рік Канада та міжнародна спільнота як ніколи раніше згуртувалися, щоб підтримати стійкість України перед лицем агресії президента путіна. Підтримка Канадою суверенітету України непохитна. Ми не відступимося, доки росія не відповість за свої злочини", — заявила Жолі.
Вона оголосила, що країна виділяє понад $32 мільйони на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України. Гроші розподілятимуть наступним чином:
- 7,5 млн доларів на розмінування українських територій,
- понад 13 млн доларів на протидію сексуальному насильству під час війни,
- понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним загрозам.
Нагадаємо, Ккраїни "Групи семи" (G7) мають намір до кінця березня винести вердикт щодо рекордної підтримки України коштами Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про можливість виділення багаторічного кредиту у 16 млрд доларів.