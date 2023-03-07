Канада хоче перевірити, чи не втручався у її вибори Китай в 2021 році

Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо нещодавно заявив, що призначить спеціального слідчого, який вирішить, чи потрібно проводити публічне розслідування про втручання Китаю у вибори в 2021 році. До того ж він доручив парламентському комітету з національної безпеки вивчити засекречену інформацію з цього питання.

Про це повідомляє AP News.

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Минулого місяця газета The Globe and Mail повідомила, що Китай вважав за краще переобрання лібералів Трюдо на виборах 2021 року та працював над тим, щоб перемогти консервативних політиків, яких вважали недружніми до Пекіна.

Опозиційні партії вимагають повного громадського розслідування.

Прем'єр-міністр відмовився робити це зараз, однак зазначив, що призначить незалежного спеціального доповідача, який вирішить, чи потрібне громадське розслідування.

"Ми попросимо незалежного спеціального доповідача, як одне з перших завдань його мандату, надати уряду рекомендацію щодо того, яким має бути наступний крок — чи то запит, розслідування чи судовий розгляд — і яким може бути обсяг цієї роботи", — сказав Трюдо.

За його словами, всі політичні лідери згодні з тим, що на результати виборів у 2019 році і в 2021 році не вплинуло іноземне втручання.

"Але навіть якщо це не змінило результати наших виборів, будь-яка спроба втручання з боку будь-якого іноземного суб'єкта викликає занепокоєння і є серйозною", — зазначив Трюдо.

Лідер опозиційних консерваторів П'єр Пуальєвр розкритикував ідею залучення парламентського комітету. Він наголосив, що це призведе лише до того, що чиновники нададуть опозиційним депутатам "деяку інформацію, а потім присягнуть їм зберігати таємницю, щоб вони більше ніколи не могли про це говорити".

Комітет державних службовців нещодавно опублікував звіт, у якому зроблено висновок про спроби іноземного втручання.

"Ми давно знаємо, як підтвердив незалежний звіт минулого тижня, що уряд Китаю та інші режими, такі як Іран і росія, намагалися втрутитися не лише в нашу демократію, а й у нашу країну загалом, незалежно від того, чи це наші інституції, нашого бізнесу, наших дослідницьких закладів або в повсякденному житті наших громадян", — сказав Трюдо.

Нагадаємо, уряд Канади розширив свій список санкцій щодо росії у зв'язку з річницею початку вторгнення рф в Україну. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, у тому числі члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента Росії та російських збройних сил.