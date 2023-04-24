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Каллас назвала форму трибунала для РФ: что предусматривает наказание

24 апреля 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Каллас назвала форму трибунала для РФ: что предусматривает наказание
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас высказалась в поддержку создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии, совершенного Россией в отношении Украины. Она отметила, что такой трибунал должен быть очень четким и предусматривать привлечение к ответственности лидеров России, которые принимали решение о начале войны. Каллас считает, что без этого не будет никаких побед, и преступления без наказания будут поощрять новые зверства.

Об этом она заявила на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Каллас подчеркнула, что преступление агрессии является преступлением, которое совершают лидеры, и именно они должны быть привлечены к ответственности. 

Каллас также отметила, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина не следует считать победой, и что такой гибридный трибунал позволит Путину, Лаврову и другим избежать ответственности. 

Она поддерживает рассмотрение военных преступлений Международным уголовным судом и судами в Украине, так как они были совершены на территории Украины. 

В целом, Каллас утверждает, что не может быть безнаказанности и иммунитета за преступления россиян.

Напомним, во время совместного брифинга с Кайей Каллас, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что За время полномасштабной войны в Украине было освобождено более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них находятся как военные, так и гражданские лица, включая 140 мирных жителей. Центр, который занимается поиском и освобождением пленных, работает круглосуточно.

 

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