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В Украину прибыла премьер Эстонии Кая Каллас

24 апреля 2023 16:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украину прибыла премьер Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 24 апреля. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 24 апреля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она уже встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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В Украину прибыла премьер Эстонии Кая Каллас

"Рад приветствовать в Украине Премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Спасибо госпоже Премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны", — сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии — одна из самых больших в мире.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму, равную 1% ВВП страны. Страна предоставила Украине переносные противотанковые комплексы Javelin еще до начала войны.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, почему западные страны говорили о невозможности поставок Украине определенных видов вооружений.

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