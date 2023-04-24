В Украину прибыла премьер Эстонии Кая Каллас
В понедельник, 24 апреля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она уже встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
В Украину прибыла премьер Эстонии Кая Каллас
"Рад приветствовать в Украине Премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Спасибо госпоже Премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны", — сказал Президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии — одна из самых больших в мире.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму, равную 1% ВВП страны. Страна предоставила Украине переносные противотанковые комплексы Javelin еще до начала войны.
Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, почему западные страны говорили о невозможности поставок Украине определенных видов вооружений.