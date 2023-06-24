Кадыров наконец-то высказался о бунте Пригожина и отдал приказ своим воинам

Рамзан Кадыров (слева) и Евгений Пригожин. Фото: Telegram-канал Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление Евгения Пригожина военным мятежом. Кадыров предложил Путину помощь по подавлению бунта ЧВК "Вагнер".

Об этом чеченский диктатор написал на своем Telegram-канале.

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Предательство Пригожина

Кадыров подверг жесткой критике бунт ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

Он назвал все происходящее ножом в спину и настоящим военным мятежом.

Глава Чечни заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина.

Также Рамзан Кадыров предложил федеральным властям свои услуги: "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!"

Бойцы Росгвардии из Чечни по приказу Кадырова уже выехали в "зону напряжения".

Почему Кадыров опоздал

Чеченский диктатор объяснил, почему он так поздно отреагировал на ситуацию в Ростове-на-Дону.

"Ночь показалась сложной, и перелеты не дали времени озвучить здесь мою позицию", — подчеркнул Кадыров.

Он не объяснил, куда сам летал и находится ли он сейчас на территории России.

Кадыров о бунте Пригожина

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.