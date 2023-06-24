Кадыров наконец-то высказался о бунте Пригожина и отдал приказ своим воинам
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление Евгения Пригожина военным мятежом. Кадыров предложил Путину помощь по подавлению бунта ЧВК "Вагнер".
Об этом чеченский диктатор написал на своем Telegram-канале.
Предательство Пригожина
Кадыров подверг жесткой критике бунт ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.
Он назвал все происходящее ножом в спину и настоящим военным мятежом.
Глава Чечни заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина.
Также Рамзан Кадыров предложил федеральным властям свои услуги: "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!"
Бойцы Росгвардии из Чечни по приказу Кадырова уже выехали в "зону напряжения".
Почему Кадыров опоздал
Чеченский диктатор объяснил, почему он так поздно отреагировал на ситуацию в Ростове-на-Дону.
"Ночь показалась сложной, и перелеты не дали времени озвучить здесь мою позицию", — подчеркнул Кадыров.
Он не объяснил, куда сам летал и находится ли он сейчас на территории России.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.