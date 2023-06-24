Кадиров нарешті висловився про бунт Пригожина і віддав наказ своїм воякам

Рамзан Кадиров (ліворуч) та Євген Пригожин. Фото: Telegram-канал Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав виступ Євгена Пригожина військовим заколотом. Кадиров запропонував Путіну допомогу із придушення бунту ПВК "Вагнер".

Про це чеченський диктатор написав на своєму Telegram-каналі.

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Зрада Пригожина

Кадиров жорстко розкритикував бунт ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина.

Він назвав усе, що відбувається, ножем у спину і справжнім військовим заколотом.

Глава Чечні заявив, що повністю підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Також Рамзан Кадиров запропонував федеральній владі свої послуги: "Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!"

Бійці Росгвардії з Чечні за наказом Кадирова уже виїхали в "зони напруження".

Чому Кадиров запізнився

Чеченський диктатор пояснив, чому він так пізно відреагував на ситуацію в Ростові-на-Дону.

"Ніч видалася складною, і перельоти не дали часу озвучити тут мою позицію", — наголосив Кадиров.

Він не пояснив, куди сам літав і чи перебуває він зараз на території Росії.

Кадиров про бунт Пригожина

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.