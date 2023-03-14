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Кабмин уволил троих голов ОВА: о ком идет речь

14 марта 2023 19:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Кабинет министров Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Кабмин официально уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Пока неизвестно, кто будет назначен на эти должности.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Подробности

Так, на заседании Кабмин принял решение об увольнении Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВ соответственно.

Однако пока неизвестно, кто займет эти должности.

По информации СМИ, экс-глава Луганской ОВ Сергей Гайдай может стать послом Украины в Казахстане. Известно, что Гайдай возглавлял Луганскую область с октября 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, что бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского. Камышин будет работать на этом посту внештатно.

В феврале, еще в должности руководителя Укрзализныци Александр Камышин успел запустить процесс масштабной украинизации этой структуры.

В рамках этого процесса будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

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