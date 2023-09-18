Кабмін звільнив кілька заступників міністра оборони, серед них Маляр — нардеп

Заступник міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google.com

Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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За словами Немчінова, на засіданні уряду було ухвалено рішення про звільнення чиновників із Міноборони України. Серед звільнених значаться:

Володимира Валеріановича Гаврилова було звільнено від обов'язків заступника міністра оборони України.

Ростислав Теодозійович Замлинський також залишив посаду заступника у цьому міністерстві.

Ганна Василівна Маляр більше не виконує обов'язки заступника міністра оборони.

Дениса Олександровича Шарапова також було звільнено з посади заступника у вказаному міністерстві.

Андрій Віталійович Шевченко залишив посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Віталій Олегович Дейнега більше не обіймає посаду заступника міністра оборони у галузі цифрового розвитку та трансформацій.

Костянтина Олександровича Ващенка було звільнено від обов'язків державного секретаря Міністерства оборони України.

Повідомлення Олега Немчінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що новий голова Міноборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".