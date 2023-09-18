Кабмін звільнив кілька заступників міністра оборони, серед них Маляр — нардеп
18 вересня 2023 12:05
Заступник міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google.com
Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
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За словами Немчінова, на засіданні уряду було ухвалено рішення про звільнення чиновників із Міноборони України. Серед звільнених значаться:
- Володимира Валеріановича Гаврилова було звільнено від обов'язків заступника міністра оборони України.
- Ростислав Теодозійович Замлинський також залишив посаду заступника у цьому міністерстві.
- Ганна Василівна Маляр більше не виконує обов'язки заступника міністра оборони.
- Дениса Олександровича Шарапова також було звільнено з посади заступника у вказаному міністерстві.
- Андрій Віталійович Шевченко залишив посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.
- Віталій Олегович Дейнега більше не обіймає посаду заступника міністра оборони у галузі цифрового розвитку та трансформацій.
- Костянтина Олександровича Ващенка було звільнено від обов'язків державного секретаря Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що новий голова Міноборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".