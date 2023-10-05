Кабмин назначил трех новых заместителей Умерова
Кабинет министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 5 октября.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто занял новую должность
Ими стали:
- Гаврилюк Иван Юрьевич;
- Гайдер Станислав Мечеславович;
- Клименков Дмитрий Олегович.
Что известно о должностных лицах
В свою очередь министр обороны Рустем Умеров прокомментировал назначение новых заместителей.
По его словам, Иван Гаврилюк стал заместителем по военно-технической политике.
"Генерал-лейтенант. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее — советник Командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководитель главного управления логистики — заместитель Начальника генерального штаба ВСУ", — отметил он.
Главными задачами для Гаврилюка будут:
- развитие ОВТ Сил обороны,
- перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО,
- тесное сотрудничество со странами-партнерами.
Дмитрий Клименков стал заместителем по закупкам.
До этого он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". В течение своей деятельности он смог более 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища. Также при его руководстве было на 15% увеличено количество клиентов-нерезидентов.
"До этого работал Первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон", — добавил Умеров.
Ключевыми задачами Клименкова станут:
- стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок,
- создание поэтапного алгоритма закупок и контроля,
- полноценный запуск Агентства нелетальных закупок.
В свою очередь Станислав Гайдер стал заместителем по вопросам институционального развития. Его предыдущая должность — руководитель цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
"(Он — Ред.) занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и другие", — подчеркнул министр обороны.
Приоритет в работе Гайдера — "развитие устойчивого и целостного института Министерства обороны, которое опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность".
Напомним, 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.