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Кабмин назначил трех новых заместителей Умерова

5 октября 2023 10:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кабмин назначил трех новых заместителей Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: фейсбук чиновника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 5 октября.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кто занял новую должность

Ими стали:

  • Гаврилюк Иван Юрьевич;
  • Гайдер Станислав Мечеславович;
  • Клименков Дмитрий Олегович.
заместители Умерова
Скриншот сообщения

Что известно о должностных лицах

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров прокомментировал назначение новых заместителей.

По его словам, Иван Гаврилюк стал заместителем по военно-технической политике.

"Генерал-лейтенант. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее — советник Командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководитель главного управления логистики — заместитель Начальника генерального штаба ВСУ", — отметил он.

Главными задачами для Гаврилюка будут:

  • развитие ОВТ Сил обороны,
  • перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО,
  • тесное сотрудничество со странами-партнерами.

Дмитрий Клименков стал заместителем по закупкам.

До этого он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". В течение своей деятельности он смог более 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища. Также при его руководстве было на 15% увеличено количество клиентов-нерезидентов.

"До этого работал Первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон", — добавил Умеров.

Ключевыми задачами Клименкова станут:

  • стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок,
  • создание поэтапного алгоритма закупок и контроля,
  • полноценный запуск Агентства нелетальных закупок.

В свою очередь Станислав Гайдер стал заместителем по вопросам институционального развития. Его предыдущая должность — руководитель цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"(Он — Ред.) занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и другие", — подчеркнул министр обороны.

Приоритет в работе Гайдера — "развитие устойчивого и целостного института Министерства обороны, которое опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность".

заместители министра обороны
Заместитель министра обороны Украины. Фото: Минобороны

Напомним, 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.

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