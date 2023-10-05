Кабмин назначил трех новых заместителей Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: фейсбук чиновника

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова. Случилось это сегодня, 5 октября.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Ими стали:

Гаврилюк Иван Юрьевич;

Гайдер Станислав Мечеславович;

Клименков Дмитрий Олегович.

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Что известно о должностных лицах

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров прокомментировал назначение новых заместителей.

По его словам, Иван Гаврилюк стал заместителем по военно-технической политике.

"Генерал-лейтенант. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее — советник Командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководитель главного управления логистики — заместитель Начальника генерального штаба ВСУ", — отметил он.

Главными задачами для Гаврилюка будут:

развитие ОВТ Сил обороны,

перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО,

тесное сотрудничество со странами-партнерами.

Дмитрий Клименков стал заместителем по закупкам.

До этого он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". В течение своей деятельности он смог более 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища. Также при его руководстве было на 15% увеличено количество клиентов-нерезидентов.

"До этого работал Первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон", — добавил Умеров.

Ключевыми задачами Клименкова станут:

стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок,

создание поэтапного алгоритма закупок и контроля,

полноценный запуск Агентства нелетальных закупок.

В свою очередь Станислав Гайдер стал заместителем по вопросам институционального развития. Его предыдущая должность — руководитель цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"(Он — Ред.) занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и другие", — подчеркнул министр обороны.

Приоритет в работе Гайдера — "развитие устойчивого и целостного института Министерства обороны, которое опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность".

Заместитель министра обороны Украины. Фото: Минобороны

Напомним, 27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.