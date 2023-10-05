Кабмін призначив трьох нових заступників Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Сталося це сьогодні, 5 жовтня.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте також:

Хто обійняв нову посаду

Ними стали:

Гаврилюк Іван Юрійович;

Гайдер Станіслав Мечеславович;

Кліменков Дмитро Олегович.

Скриншот допису

Що відомо про посадовців

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нових заступників.

За його словами, Іван Гаврилюк став заступником з питань військово-технічної політики.

"Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше — радник Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики — заступник Начальника генерального штабу ЗСУ", — зазначив він.

Найголовнішими завданнями для Гаврилюка будуть:

розвиток ОВТ Сил оборони,

перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО,

тісне співробітництво з країнами партнерами.

Дмитро Кліменков став заступником з питань закупівель.

До цього він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". Впродовж своєї діяльності він зміг на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ. Також за його керівництва було на 15% збільшено кількість клієнтів-нерезидентів.

"До цього працював Першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон", — додав Умєров.

Ключовими завданнями Кліменкова стануть:

стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель,

створення поетапного алгоритму закупівель та контролю,

повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.

Своєю чергою Станіслав Гайдер став заступником з питань інституційного розвитку. Його попередня посада — керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"(Він — Ред.) займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.", — наголосив міністр оборони.

Пріоритет у роботі Гайдера — "розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність".

Заступники міністра оборони України. Фото: Міноборони

Нагадаємо, 27 вересня, Кабінет Міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони України. В Міноборони розповіли, чим будуть займатися посадовці.