Кабмін призначив трьох нових заступників Умєрова
Кабінет міністрів України призначив трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова. Сталося це сьогодні, 5 жовтня.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Хто обійняв нову посаду
Ними стали:
- Гаврилюк Іван Юрійович;
- Гайдер Станіслав Мечеславович;
- Кліменков Дмитро Олегович.
Що відомо про посадовців
Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нових заступників.
За його словами, Іван Гаврилюк став заступником з питань військово-технічної політики.
"Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше — радник Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики — заступник Начальника генерального штабу ЗСУ", — зазначив він.
Найголовнішими завданнями для Гаврилюка будуть:
- розвиток ОВТ Сил оборони,
- перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО,
- тісне співробітництво з країнами партнерами.
Дмитро Кліменков став заступником з питань закупівель.
До цього він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". Впродовж своєї діяльності він зміг на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ. Також за його керівництва було на 15% збільшено кількість клієнтів-нерезидентів.
"До цього працював Першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон", — додав Умєров.
Ключовими завданнями Кліменкова стануть:
- стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель,
- створення поетапного алгоритму закупівель та контролю,
- повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.
Своєю чергою Станіслав Гайдер став заступником з питань інституційного розвитку. Його попередня посада — керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"(Він — Ред.) займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.", — наголосив міністр оборони.
Пріоритет у роботі Гайдера — "розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність".
Нагадаємо, 27 вересня, Кабінет Міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони України. В Міноборони розповіли, чим будуть займатися посадовці.