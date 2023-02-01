Руслан Черкасский - что известно про негласного папу таможни

Заместитель главы Таможенной службы Руслан Черкасский

Кабинет министров не уволил, а отстранил заместителя главы Таможенной службы Руслана Черкасского. В кулуарах его еще называют “негласным” руководителем службы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Руслан Черскасский — "негласный папа" таможни

По словам Железняка, многие источники сообщают о том, что именно Черкасскому принадлежало руководство таможней. Более того, в личных разговорах его очень часто называли "системным".

"Что на сленге означает далеко не реформаторские способности, а именно системное выстраивание "влияния" со всеми вытекающими последствиями", — написал Ярослав Железняк и добавил, что без увольнения этого человека, все остальные кадровые ротации являются профанацией.

По информации источников Железняка, Черкасский якобы заявление не писал, а просто ушел на больничный.

Напомним, что Кабинет министров принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб. Речь идет об Юрие Сотнике, Александре Щуцком, Андрея Лордкипанидзе.

Что касается главы Гостаможенной службы Руслана Черкасского, начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.