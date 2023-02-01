Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Кабмин не уволил Черкасского: что известно про "негласного руководителя" таможни arrow

Кабмин не уволил Черкасского: что известно про "негласного руководителя" таможни

1 февраля 2023 17:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Руслан Черкасский - что известно про негласного папу таможни
Заместитель главы Таможенной службы Руслан Черкасский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров не уволил, а отстранил заместителя главы Таможенной службы Руслана Черкасского. В кулуарах его еще называют “негласным” руководителем службы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Руслан Черскасский — "негласный папа" таможни

По словам Железняка, многие источники сообщают о том, что именно Черкасскому принадлежало руководство таможней. Более того, в личных разговорах его очень часто называли "системным". 

"Что на сленге означает далеко не реформаторские способности, а именно системное выстраивание "влияния" со всеми вытекающими последствиями", — написал Ярослав Железняк и добавил, что без увольнения этого человека, все остальные кадровые ротации являются профанацией.

По информации источников Железняка, Черкасский якобы заявление не писал, а просто ушел на больничный. 

Напомним, что Кабинет министров принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб. Речь идет об Юрие Сотнике, Александре Щуцком, Андрея Лордкипанидзе.

Что касается главы Гостаможенной службы Руслана Черкасского, начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з фото

17:08 Атрошенко не вернут на должность мэра Чернигова: детали суда и скандала

Эксклюзив

17:05 Во Львове заработала юрта несокрушимости

16:51 "Дайте украинцам все оружие, в котором они нуждаются": Джонсон обратился к Западу

16:45 Языковой омбудсмен надеется, что правительство запретит русский язык во всех вузах страны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:42 Умерла Народная артистка Украины, певица Мария Миколайчук

16:40 В Одесской области женщина продавала несуществующую одежду: как не попасть в руки мошенникам

16:37 Атака на Иран: эксперт рассказал, в чьих интересах было совершено нападение

Новина з фото

16:25 На Закарпатье уклонист вызвал полицию, потому что заблудился в горах

16:23 Что поможет поскорее закончить войну: Ермак провел разговор с членами Европарламента

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Новина з відео

14:23 Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам

Новина з відео

07:53 Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

16:38 Как харьковский сурок-предсказатель Тимка жил в оккупации

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Актуальное по теме

None 1 Февраль 17:19

Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

None 1 Февраль 17:08

Атрошенко не вернут на должность мэра Чернигова: детали суда и скандала

None 1 Февраль 17:03

Во Львове заработала юрта несокрушимости

None 1 Февраль 16:57

"Дайте украинцам все оружие, в котором они нуждаются": Джонсон обратился к Западу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB