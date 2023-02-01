Руслан Черкаський - що відомо про негласного тата митниці

Кабмін не звільнив Черкасського: що відомо про "негласного керівника" митниці
Кабінет міністрів не звільнив, а усунув заступника голови Митної служби Руслана Черкасського. У кулуарах його ще називають "негласним" керівником служби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Руслан Черскасський — "негласний тато" митниці
За словами Железняка, багато джерел повідомляють про те, що саме Черкаському належало керівництво митницею. Щобільше, в особистих розмовах його часто називали "системним".
"Що на сленгу означає далеко не реформаторські здібності, а саме системне вибудовування "впливу" з усіма наслідками, що випливають", — написав Ярослав Железняк і додав, що без звільнення цієї людини, всі інші кадрові ротації є профанацією.
За інформацією джерел Залізняка, Черкаський нібито заяви не писав, а просто пішов на лікарняний.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів прийняв відставку заступників Держлісагентства, митної та споживчої служб. Йдеться про Юрія Сотника, Олександра Щуцького, Андрія Лордкіпанідзе.
Щодо голови Держмитної служби Руслана Черкасського, розпочато дисциплінарне провадження, його усунено від виконання обов'язків.