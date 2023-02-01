Очередные увольнения: Кабмин принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб
Кабинет министров принял отставку заместителей Гослесагентства, таможенной и потребительской служб. Речь идет об Юрие Сотнике, Александре Щуцком, Андрея Лордкипанидзе.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Кабмин принял отставку
По словам Арахамии Вячеслава Демченко уволили с должности исполняющего обязанности Главы Государственной таможенной службы, Юрий Сотник был уволен с должности первого заместителя главы Гослесагентства.
Александра Щуцкого сняли с должности первого заместителя главы Гостаможслужбы, Андрея Лордкипанидзе – с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы.
Что касается главы Гостаможенной службы Руслана Черкасского, начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Обыск связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.
Также Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходят по махинациям вокруг Укртатнафты и Укрнафты.