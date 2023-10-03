Юлия Федив: кто такая будущая министерша культуры

Кандидат на должность министра культуры Юлия Федив. Фото: Facebook/Yuliia Fediv

Юлия Федив, скорее всего, займет должность министра культуры Украины уже в ближайшее время. Она имеет опыт в должности координатора ЮНЕСКО по культуре, три года была исполнительным директором Украинского культурного фонда и управляла различными международными проектами.

Больше о себе Юлия Федив рассказала в интервью изданию "ТиКиїв".

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Юлия Федив с детства увлекалась историей и равнялась на видных людей, менявших мир: Франклин Делано Рузвельт, Маргарет Тэтчер, Ганди. Еще со школы Юлия мечтала стать послом Украины в одной из стран мира и влиять на международную политику.

"Я никогда не мечтала работать в сфере культурного менеджмента или вообще — быть причастной к сфере культуры, — но вся моя школьная и студенческая деятельность была связана с участием в международных программах обмена. Большинство из них были направлены на тематику культурной дипломатии, культуры разных народов мира, национальных меньшинств и т.д.", — рассказала Юлия изданию "ТиКиїв".

Ее первой работой в сфере международных отношений было координирование программы международного сотрудничества немецко-польско-украинского общества в Украине. А одним из крупнейших проектов стало "Включение" — культурный проект с участием международных художников, который занимался созданием художественных программ для детей и арт-терапии.

Затем Юлия Федив занималась координацией различных немецко-украинских проектов, в том числе по гуманитарной политике, культуре и социальной сфере.

После этого Юлия координировала медиа-проекты, сотрудничала с агентствами в Украине и Германии, проводила тренинги и обучение для медийщиков. А после Революции Достоинства увлеклось идеей социально-политического театра.

Юлия Федов. Фото: УНИАН/Ковальчук Виктор

"Тогда я запустила собственный проект — социополитический театр, где через искусство мы налаживали диалог между ВПЛ, местными общинами. Затем этот проект перерос в собственный проект института "Республика", который до сих пор реализуется в разных регионах Украины и снова актуален после полномасштабного вторжения", — поделилась кандидатка на должность министра культуры.

Затем Юлия Федив возглавила программу ЕС "Креативная Европа в Украине", а затем стала исполнительным директором Украинского культурного фонда.

И вот так уже 12 лет своей жизни Юлия посвятила сфере культуры.

Миссия и качества культурного менеджера

Главная цель Юлии Федов — быть причастной к важным изменениям, которые улучшат жизнь украинцев. А в дальнейшем, после вступления Украины в ЕС, Юлия планирует участвовать в переформатировании миссии Союза для минимизации возникновения войн в будущем.

"Моя ДНК — это инноватор, это визионер, это человек, который видит будущее и визуализирует более усовершенствованные формы социально-гуманитарной жизни в стране и мире", — рассказывает Юлия.

Также Юлия выступает за женское лидерство. Она считает, что женщины должны занимать больше руководящих должностей, особенно в политике.

По мнению кандидата, культурный менеджер должен быть инноватором, уметь организовать и упорядочить хаос, а также хорошо справляться с кризисными ситуациями.

Также это должен быть честный и открытый, эмпатический и понимающий человек, с хорошими навыками коммуникации и умением контролировать свои эмоции.

"Культурный менеджер имеет выраженные лидерские качества, знания в сфере управления людьми и процессов, опыт ведения финансов, определенный юридический бекграунд, ну и, самое важное, — он должен любить и пониматься в сфере культуры и искусства, в сфере креативных индустрий", — считает Юлия Федив.

Задачи Министерства культуры и информационной политики

Министерство культуры — это инстанция, представляющая интересы культурно-художественного сообщества, ретранслирует позицию граждан в политике и, опираясь на это, создает стратегию культурной политики.

Юлия Федов. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

"Потом — ретрансляция этих политик в государственном бюджете, определение программ поддержки, нормативно-правовой базы, которая позволит культурно-художественную деятельность", — рассказывает Юлия.

По мнению предполагаемого будущего министерства культуры, МКИП должен создать подходящие условия для создания украинского культурного продукта. Должны существовать спектакли, книги, фильмы, сериалы и музыка украинского производства, поскольку это часть нашей культуры.

Также важно помнить об информационной политике, ведь сейчас война с Россией также и информационной войной. Следует делать упор на информационную безопасность, поддерживать независимость медиа, обеспечивать беспрепятственную деятельность журналистов и поддерживать политику медиаграмотности.

Сохранение национальных памятников

Также важной задачей МКИП является сохранение национального наследия — движимого и недвижимого, материального и нематериального. Задача не из простых, учитывая постоянные скандалы со сносом исторически ценных зданий.

"Эта сфера нуждается в пересмотре нормативно-правовой базы. В частности, по выдаче разрешений на строительство с учетом — является ли объект памятником локального, национального или международного значения", — сообщает Юлия.

Также необходима четкая координация действий между МКИП и Министерством в области регионального развития и инфраструктуры, областными и местными администрациями, чтобы было ясно понятно кто за что ответственен.

Кроме того, необходимо ввести диджитал реестры памятников, чтобы граждане имели их в свободном доступе.

В целом Юлия Федов председатель привносит изменения в культурный сектор Украины и работать на благо государства и граждан. Она также имеет огромную поддержку из разных секторов культуры, искусства и медиа.

"Для меня очень важно быть как раз этим медиатором между гражданским обществом и органами госвласти. Быть определенным инноватором и изменотворцем", — уверяет будущий министр культуры Украины.