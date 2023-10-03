Юлия Федив: кто такая будущая министерша культуры

Юлия Федив: все о главной кандидатке на должность министра культуры
Юлия Федив, скорее всего, займет должность министра культуры Украины уже в ближайшее время. Она имеет опыт в должности координатора ЮНЕСКО по культуре, три года была исполнительным директором Украинского культурного фонда и управляла различными международными проектами.
Больше о себе Юлия Федив рассказала в интервью изданию "ТиКиїв".
Путь к культурному менеджменту
Юлия Федив с детства увлекалась историей и равнялась на видных людей, менявших мир: Франклин Делано Рузвельт, Маргарет Тэтчер, Ганди. Еще со школы Юлия мечтала стать послом Украины в одной из стран мира и влиять на международную политику.
"Я никогда не мечтала работать в сфере культурного менеджмента или вообще — быть причастной к сфере культуры, — но вся моя школьная и студенческая деятельность была связана с участием в международных программах обмена. Большинство из них были направлены на тематику культурной дипломатии, культуры разных народов мира, национальных меньшинств и т.д.", — рассказала Юлия изданию "ТиКиїв".
Ее первой работой в сфере международных отношений было координирование программы международного сотрудничества немецко-польско-украинского общества в Украине. А одним из крупнейших проектов стало "Включение" — культурный проект с участием международных художников, который занимался созданием художественных программ для детей и арт-терапии.
Затем Юлия Федив занималась координацией различных немецко-украинских проектов, в том числе по гуманитарной политике, культуре и социальной сфере.
После этого Юлия координировала медиа-проекты, сотрудничала с агентствами в Украине и Германии, проводила тренинги и обучение для медийщиков. А после Революции Достоинства увлеклось идеей социально-политического театра.
"Тогда я запустила собственный проект — социополитический театр, где через искусство мы налаживали диалог между ВПЛ, местными общинами. Затем этот проект перерос в собственный проект института "Республика", который до сих пор реализуется в разных регионах Украины и снова актуален после полномасштабного вторжения", — поделилась кандидатка на должность министра культуры.
Затем Юлия Федив возглавила программу ЕС "Креативная Европа в Украине", а затем стала исполнительным директором Украинского культурного фонда.
И вот так уже 12 лет своей жизни Юлия посвятила сфере культуры.
Миссия и качества культурного менеджера
Главная цель Юлии Федов — быть причастной к важным изменениям, которые улучшат жизнь украинцев. А в дальнейшем, после вступления Украины в ЕС, Юлия планирует участвовать в переформатировании миссии Союза для минимизации возникновения войн в будущем.
"Моя ДНК — это инноватор, это визионер, это человек, который видит будущее и визуализирует более усовершенствованные формы социально-гуманитарной жизни в стране и мире", — рассказывает Юлия.
Также Юлия выступает за женское лидерство. Она считает, что женщины должны занимать больше руководящих должностей, особенно в политике.
По мнению кандидата, культурный менеджер должен быть инноватором, уметь организовать и упорядочить хаос, а также хорошо справляться с кризисными ситуациями.
Также это должен быть честный и открытый, эмпатический и понимающий человек, с хорошими навыками коммуникации и умением контролировать свои эмоции.
"Культурный менеджер имеет выраженные лидерские качества, знания в сфере управления людьми и процессов, опыт ведения финансов, определенный юридический бекграунд, ну и, самое важное, — он должен любить и пониматься в сфере культуры и искусства, в сфере креативных индустрий", — считает Юлия Федив.
Задачи Министерства культуры и информационной политики
Министерство культуры — это инстанция, представляющая интересы культурно-художественного сообщества, ретранслирует позицию граждан в политике и, опираясь на это, создает стратегию культурной политики.
"Потом — ретрансляция этих политик в государственном бюджете, определение программ поддержки, нормативно-правовой базы, которая позволит культурно-художественную деятельность", — рассказывает Юлия.
По мнению предполагаемого будущего министерства культуры, МКИП должен создать подходящие условия для создания украинского культурного продукта. Должны существовать спектакли, книги, фильмы, сериалы и музыка украинского производства, поскольку это часть нашей культуры.
Также важно помнить об информационной политике, ведь сейчас война с Россией также и информационной войной. Следует делать упор на информационную безопасность, поддерживать независимость медиа, обеспечивать беспрепятственную деятельность журналистов и поддерживать политику медиаграмотности.
Сохранение национальных памятников
Также важной задачей МКИП является сохранение национального наследия — движимого и недвижимого, материального и нематериального. Задача не из простых, учитывая постоянные скандалы со сносом исторически ценных зданий.
"Эта сфера нуждается в пересмотре нормативно-правовой базы. В частности, по выдаче разрешений на строительство с учетом — является ли объект памятником локального, национального или международного значения", — сообщает Юлия.
Также необходима четкая координация действий между МКИП и Министерством в области регионального развития и инфраструктуры, областными и местными администрациями, чтобы было ясно понятно кто за что ответственен.
Кроме того, необходимо ввести диджитал реестры памятников, чтобы граждане имели их в свободном доступе.
В целом Юлия Федов председатель привносит изменения в культурный сектор Украины и работать на благо государства и граждан. Она также имеет огромную поддержку из разных секторов культуры, искусства и медиа.
"Для меня очень важно быть как раз этим медиатором между гражданским обществом и органами госвласти. Быть определенным инноватором и изменотворцем", — уверяет будущий министр культуры Украины.