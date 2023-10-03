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Юлія Федів: усе про головну кандидатку на посаду міністра культури

3 жовтня 2023 06:20
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Юлія Федів: хто така майбутня міністерка культури
Кандидатка на посаду міністра культури Юлія Федів. Фото: Facebook/Yuliia Fediv
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Юлія Федів найімовірніше займе посаду міністерки культури України вже найближчим часом. Вона має досвід на посаді координатора ЮНЕСКО з питань культури, три роки була виконавчою директоркою Українського культурного фонду та управляла різними міжнародними проєктами.

Більше про себе Юлія Федів розповіла в інтервʼю виданню "ТиКиїв"

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Шлях до культурного менеджменту 

Юлія Федів з дитинства захоплювалась історією та рівнялась на видатних людей, що змінювали світ: Франклін Делано Рузвельт, Маргарет Тетчер, Ганді. Ще зі школи Юлія мріяла стати послом України в одній із країн світу та впливати на міжнародну політику. 

"Я ніколи не мріяла працювати у сфері культурного менеджменту чи взагалі - бути дотичною до сфери культури, — але вся моя шкільна і студентська діяльність була пов'язана із участю у міжнародних програмах обміну. Більшість з них були спрямовані на тематику культурної дипломатії, культури різних народів світу, національних меншин тощо", — розповіла Юлія виданню "ТиКиїв". 

Її першою роботою в сфері міжнародних відносин було координування програми міжнародної співпраці німецько-польсько-українського товариства в Україні. А одним з найбільших проєктів стало "Включення" — культурний проєкт за участі міжнародних митців, що займався створенням мистецьких програм для дітей та арт-терапії.

Потім Юлія Федів займалась координацією різноманітних німецько-українських проєктів, у тому числі з гуманітарної політики, культури та соціальної сфери. 

Після цього Юлія координувала медіа проєкти, співпрацювала з агенціями в Україні та Німеччині, проводила тренінги та навчання для медійників. А після Революції Гідності захопилась ідеєю соціально-політичного театру. 

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Юлія Федів. Фото: УНІАН/Ковальчук Віктор

"Тоді я запустила власний проєкт — соціополітичний театр, де через мистецтво ми налагоджували діалог між ВПО, місцевими громадами. Потім цей проєкт переріс у власний проєкт інституту "Республіка", який досі реалізується у різних регіонах України і знову є актуальним після повномасштабного вторгнення", — поділилась кандидатка на посаду міністра культури. 

Потім Юлія Федів очолила програму ЄС "Креативна Європа в Україні", а опісля стала виконавчою директоркою Українського культурного фонду. 

І ось так вже 12 років свого життя Юлія присвятила сфері культури.

Місія та якості культурного менеджера

Головна мета Юлії Федів — бути причетною до важливих змін, які покращать життя українців. А в подальшому, після вступу України до ЄС Юлія планує брати участь в переформатуванні місії Союзу для мінімізації виникнення воєн у майбутньому. 

"Моє ДНК — це інноватор, це візіонер, це людина, яка бачить майбутнє та візуалізує більш удосконалені форми соціально-гуманітарного життя в країні і в світі", — розповідає Юлія. 

Також Юлія виступає за жіноче лідерство. Вона вважає, що жінки мають займати більше керівних посад, особливо в політиці. 

На думку кандидатки, культурний менеджер має бути інноватором, вміти організувати та упорядкувати хаос, а також має добре справлятись з кризовими ситуаціями.

Також це має бути чесна та відкрита, емпатична та розуміюча людина, з хорошими навичками комунікації та з вмінням контролювати свої емоції.

"Культурний менеджер має виражені лідерські якості, знання у сфері управління людьми та процесів, досвід ведення фінансів, певний юридичний бекграунд, ну і, найважливіше, — він має любити і розумітися у сфері культури та мистецтва, у сфері креативних індустрій", — вважає Юлія Федів.   

Задачі Міністерства культури та інформаційної політики 

Міністерство культури — це інстанція, яка представляє інтереси культурно-мистецької спільноти, ретранслює позицію громадян в політиці та, опираючись на це, створює стратегію культурної політики. 

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Юлія Федів. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

"Потім — ретрансляція цих політик у державному бюджеті, визначення програм підтримки, нормативно-правової бази, яка уможливить культурно-мистецьку діяльність", — розповідає Юлія. 

На думку ймовірної майбутньої міністерки культури, МКІП має створити підходящі умови для створення українського культурного продукту. Мусять існувати вистави, книги, фільми, серіали та музика українського виробництва, оскільки це є частиною нашої культури. 

Також важливо памʼятати про інформаційну політику, адже нині війна з Росією є також і інформаційною війною. Потрібно робити упор на інформаційну безпеку, підтримувати незалежність медіа, забезпечувати безперешкодну діяльність журналістів та підтримувати політику медіаграмотності. 

Збереження національних памʼяток

Також важливою задачею МКІП є збереження національної спадщини — рухомої і нерухомої, матеріальної та нематеріальної. Задача не з простих, враховуючи постійні скандали зі знесення історично цінних будівель. 

"Ця сфера потребує перегляду нормативно-правової бази. Зокрема, щодо видачі дозволів на будівництво з урахуванням — чи є об'єкт пам'яткою локального, національного, чи міжнародного значення", — повідомляє Юлія. 

Також необхідна чітка координація дій між МКІП та Міністерством у сфері регіонального розвитку та інфраструктури, обласними та місцевими адміністраціями, щоб було чітко зрозуміло хто за що відповідальний. 

Окрім цього, необхідно запровадити діджитал реєстри памʼяток, аби громадяни мали їх у вільному доступі. 

Загалом, Юлія Федів голова привносити зміни в культурний сектор України та працювати на благо держави та громадян. Вона також має велику підтримку з різних секторів культури, мистецтва та медіа. 

"Для мене дуже важливо бути якраз цим медіатором між громадянським суспільством і органами держвлади. Бути певним іноватором і змінотворцем", — запевняє майбутня міністерка культури України. 

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