Итальянский Сенат признал Голодомор геноцидом украинцев
Сегодня, 26 июля, Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
Об этом говорится в резолюции Сената Италии.
Резолюция о признании Голодомора
Резолюцию поддержали 130 членов Сената Италии. Никто не проголосовал против, а еще четыре — воздержались.
В резолюции говорится, что в течение 1932-1933 годов СССР во главе с Иосифом Сталиным намеренно спровоцировал голод, повлекший миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев среди мирных украинцев.
"Память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает еще большее значение сегодня в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность", — говорится в резолюции.
Принятый документ обязывает итальянский Сенат признать Голодомор геноцидом украинского народа с принятием какой-либо дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.
Реакция Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Сената Италии важным шагом.
"Я благодарен итальянскому Сенату за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида. Спасибо большое", — написал Кулеба.
Напомним, Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Такое решение для Украины очень важно.
Также мы писали, что парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти уже поблагодарили за соответствующее решение.