Итальянский Сенат признал Голодомор геноцидом украинцев

Итальянский Сенат. Фото: google.com

Сегодня, 26 июля, Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Об этом говорится в резолюции Сената Италии.

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Резолюция о признании Голодомора

Резолюцию поддержали 130 членов Сената Италии. Никто не проголосовал против, а еще четыре — воздержались.

Итоги голосования. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В резолюции говорится, что в течение 1932-1933 годов СССР во главе с Иосифом Сталиным намеренно спровоцировал голод, повлекший миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев среди мирных украинцев.

"Память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает еще большее значение сегодня в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность", — говорится в резолюции.

Принятый документ обязывает итальянский Сенат признать Голодомор геноцидом украинского народа с принятием какой-либо дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Сената Италии важным шагом.

"Я благодарен итальянскому Сенату за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида. Спасибо большое", — написал Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Такое решение для Украины очень важно.

Также мы писали, что парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти уже поблагодарили за соответствующее решение.