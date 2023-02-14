Італія підтримує створення спецтрибуналу для росії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Ще одна країна світу підтримала ідею створення спеціального трибуналу для росії за воєнні злочини в Україні. В Італії заявили, що кремль має відповісти за вбивства цивільного населення України.

Про це сказав очільник італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє Sky24.

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Так, за словами міністра закордонних справ Антоніо Таяні, Італія підтримує створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україні.

"Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього", — наголосив він.

Окрім того, Таяні заявив, що офіційний Рим ніколи не відправляв зброю для завдання ударів по російській території та ніколи не оголошували війну росії.

"У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства", — пояснив глава італійського відомства.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС заявили, що росія неодмінно відповідатиме за воєнні злочини в Україні перед міжнародним судом.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.