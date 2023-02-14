Італія підтримує створення спецтрибуналу для росії

Італія підтримала створення спецтрибуналу для рф за воєнні злочини в Україні
Ще одна країна світу підтримала ідею створення спеціального трибуналу для росії за воєнні злочини в Україні. В Італії заявили, що кремль має відповісти за вбивства цивільного населення України.
Про це сказав очільник італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє Sky24.
-
Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ
-
Росіяни за добу обстріляли майже два десятки населених пунктів Харківщини: наслідки ударів
-
Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття
-
Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються
-
США попередили Україну про переломний момент у війні і готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ
-
Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо
-
Окупанти за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули
-
Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня
-
"Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник
-
У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі
Деталі
Так, за словами міністра закордонних справ Антоніо Таяні, Італія підтримує створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україні.
"Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього", — наголосив він.
Окрім того, Таяні заявив, що офіційний Рим ніколи не відправляв зброю для завдання ударів по російській території та ніколи не оголошували війну росії.
"У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства", — пояснив глава італійського відомства.
Нагадаємо, нещодавно у ЄС заявили, що росія неодмінно відповідатиме за воєнні злочини в Україні перед міжнародним судом.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.