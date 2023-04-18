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ISW: встреча Президента РФ с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества двух стран

18 апреля 2023 04:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ISW: встреча Президента РФ с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества двух стран
Встреча Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля 2023 года. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Встреча российского президента Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу не способствовала расширению сферы российско-китайского сотрудничества.

Об этом пишет Институт изучения войны.

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Ли заявил, что он прибыл в Москву для выполнения соглашения президента Китая Си Цзиньпина с Путиным с конца марта, и заявил, что российско-китайские отношения "уже вступили в новую эру".

Ли отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы "укрепить стратегическую коммуникацию между двумя военными, усилить многостороннюю координацию и сотрудничество, а также внести новый вклад в защиту региональной и глобальной безопасности ради мира".

Как отмечается в исследовании, в официальных российских и китайских чтениях не было ни одного упоминания о войне России в Украине. Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине и продолжению сотрудничества, о котором ранее договорились Си и Путин.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит подтверждения использования Россией китайского оружия, несмотря на информацию из "слитых" документов Пентагона о якобы военной помощи РФ от Китая. Пекин из этого не получит никакой выгоды.

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