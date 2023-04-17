Україна не бачить використання Росією китайської зброї: Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бачить підтвердження використання Росією китайської зброї, попри інформацію зі "злитих" документів Пентагону про нібито військову допомогу РФ від Китаю. Пекін з цього не матиме ніякої вигоди.

Про це повідомляє ТСН.

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Данілов запевняє, що якби подібна зброя з'явилась, то Україна одразу б зробила заяву, як то було з іранськими дронами.

"Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", — зазначив Данілов.

Також він заявив, що поки що немає причин Китаю допомагати Росії зброєю, адже Пекін нейтрально ставиться до війни, не підтримуючи жодну зі сторін.

"Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", — наголосив Секретар РНБО.

Нагадаємо, що Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону.