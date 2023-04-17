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Україна не бачить використання Росією китайської зброї: Данілов

17 квітня 2023 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна не бачить використання Росією китайської зброї: Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бачить підтвердження використання Росією китайської зброї, попри інформацію зі "злитих" документів Пентагону про нібито військову допомогу РФ від Китаю. Пекін з цього не матиме ніякої вигоди.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

Данілов запевняє, що якби подібна зброя з'явилась, то Україна одразу б зробила заяву, як то було з іранськими дронами.

"Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", — зазначив Данілов.

Також він заявив, що поки що немає причин Китаю допомагати Росії зброєю, адже Пекін нейтрально ставиться до війни, не підтримуючи жодну зі сторін.

"Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", — наголосив Секретар РНБО.

Нагадаємо, що Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону. 

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