ISW: зустріч Президента РФ з міністром оборони Китаю не розширила сферу співпраці обох країн

Зустріч Володимира Путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу 16 квітня 2023 року. Фото: REUTERS

Зустріч російського президента Володимира Путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу не посприяла розширенню сфери російсько-китайської співпраці.

Про це пише Інститут вивчення війни.

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Лі заявив, що він прибув до Москви для виконання угоди президента Китаю Сі Цзіньпіна з Путіним від кінця березня, і заявив, що російсько-китайські відносини "вже вступили в нову еру".

Лі зазначив, що Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зміцнити стратегічну комунікацію між двома військовими, посилити багатосторонню координацію та співпрацю, а також зробити новий внесок у захист регіональної та глобальної безпеки заради миру".

Як зазначається в дослідженні, в офіційних російських і китайських читаннях не було жодної згадки про війну Росії в Україні. Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні та продовженню співпраці, про яку раніше домовилися Сі та Путін.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не бачить підтвердження використання Росією китайської зброї, попри інформацію зі "злитих" документів Пентагону про нібито військову допомогу РФ від Китаю. Пекін з цього не матиме ніякої вигоди.