Іран для своїх дронів використовує розробки британських вишів, — ЗМІ

Один із іранських дронів, який прилетів у Харків. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зайнявся розслідуванням інформації про співпрацю британських та іранських вишів на користь ВПК цієї азійської країни. Завдяки цій співпраці Іран зміг вдосконалити свою програму дронів-камікадзе.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Британський уряд зайнявся розслідуванням звинувачень на адресу британських університетів щодо співпраці з Іраном.

Йдеться про те, що розробки деяких вишів Великої Британії могли використовуватися іранським військово-промисловим комплексом для модернізації та вдосконалення програми безпілотників-камікадзе Shahed.

Представник правлячої Консервативної партії Девід Девіс закликав прем’єр-міністра Ріші Сунака "вжити заходів, щоб зупинити провал нашого режиму санкцій, перш ніж він завдасть ще якоїсь шкоди".

Деталі співпраці

Видання процитувало ізраїльських колег з Jewish Chronicle, у розслідуванні яких йшлося про співпрацю британських науковців із двома вищими навчальними закладами Ірану:

Університету Шахіда Бехешті;

Технологічного університету Шаріфа.

Саме ця співпраця, зазначали журналісти, може допомагати іранському режиму будувати ударні безпілотники, які нині використовує у війні проти України Російська Федерація.

Нагадаємо, учора, 21 червня, стало відомо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на 3 млрд доларів.