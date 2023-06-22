Іран для своїх дронів використовує розробки британських вишів, — ЗМІ
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зайнявся розслідуванням інформації про співпрацю британських та іранських вишів на користь ВПК цієї азійської країни. Завдяки цій співпраці Іран зміг вдосконалити свою програму дронів-камікадзе.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
Британські технології для Ірану
Британський уряд зайнявся розслідуванням звинувачень на адресу британських університетів щодо співпраці з Іраном.
Йдеться про те, що розробки деяких вишів Великої Британії могли використовуватися іранським військово-промисловим комплексом для модернізації та вдосконалення програми безпілотників-камікадзе Shahed.
Представник правлячої Консервативної партії Девід Девіс закликав прем’єр-міністра Ріші Сунака "вжити заходів, щоб зупинити провал нашого режиму санкцій, перш ніж він завдасть ще якоїсь шкоди".
Деталі співпраці
Видання процитувало ізраїльських колег з Jewish Chronicle, у розслідуванні яких йшлося про співпрацю британських науковців із двома вищими навчальними закладами Ірану:
- Університету Шахіда Бехешті;
- Технологічного університету Шаріфа.
Саме ця співпраця, зазначали журналісти, може допомагати іранському режиму будувати ударні безпілотники, які нині використовує у війні проти України Російська Федерація.
Нагадаємо, учора, 21 червня, стало відомо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на 3 млрд доларів.