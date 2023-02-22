Индия выступила против обсуждения антироссийских санкций на G20, — СМИ

Заседание "Большой двадцатки" запланировано на 23 февраля

Индия, которая сейчас председательствует в G20, не хочет, чтобы на встрече лидеров обсуждались дополнительные санкции против россии. Эту информацию подтвердили сразу шесть индийских чиновников.

Об этом информирует международное агентство Reuters.

Подробности

"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций против россии во время G20. Действующие санкции против россии негативно повлияли на мир", — высказался один из индийских чиновников во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20.

Индия считает, что санкции против России оказывают негативное влияние на весь мир, а не только на москву.

В свою очередь другой индийский политик добавил, что санкции не являются вопросом "Большой двадцатки".

"Ступень G20 — это форум для обсуждения вопросов, связанных с экономическим ростом", — подчеркнул он.

Напомним, накануне мы писали, что США планируют на этой неделе представить новый пакет санкций против россии. По информации СМИ, под ограничения попадут 200 российских чиновников. Среди них — губернаторы и члены семей российских чиновников.

Как известно, ранее президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против россии к годовщине вторжения в Украину.