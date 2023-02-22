Индия выступила против обсуждения антироссийских санкций на G20, — СМИ
Индия, которая сейчас председательствует в G20, не хочет, чтобы на встрече лидеров обсуждались дополнительные санкции против россии. Эту информацию подтвердили сразу шесть индийских чиновников.
Об этом информирует международное агентство Reuters.
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"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций против россии во время G20. Действующие санкции против россии негативно повлияли на мир", — высказался один из индийских чиновников во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20.
Индия считает, что санкции против России оказывают негативное влияние на весь мир, а не только на москву.
В свою очередь другой индийский политик добавил, что санкции не являются вопросом "Большой двадцатки".
"Ступень G20 — это форум для обсуждения вопросов, связанных с экономическим ростом", — подчеркнул он.
Напомним, накануне мы писали, что США планируют на этой неделе представить новый пакет санкций против россии. По информации СМИ, под ограничения попадут 200 российских чиновников. Среди них — губернаторы и члены семей российских чиновников.
Как известно, ранее президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против россии к годовщине вторжения в Украину.