Индия подозревает Китай в строительстве военной базы рядом с ее объектами

Китайская армия на учениях. Фото: минобороны КНР

На острове, принадлежащем Мьянме, активизировалось строительство, вероятно, военной базы. За этим строительством может стоять Китай, представляющий угрозу индийской армии, имеющей неподалеку две базы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Индия забеспокоилась из-за ситуации с принадлежащим Мьянме островом Большой Коко.

В 90-х годах прошлого столетия относительно этого острова в Бенгальском заливе ходили слухи, что там расположена китайская военная база.

Тогда этого доказать не удалось. Но свежие снимки острова Большой Коко свидетельствуют о том, что на его территории активизировалось строительство или ремонт объектов.

Так, была удлинена взлетно-посадочная полоса (до 3200 метров), обновлена радиолокационная станция, возведены два новых ангара, которые выглядят как жилые блоки.

Чем важен этот остров

Остров Большой Коко имеет стратегическую локацию.

Во-первых, он расположен вблизи Малаккского пролива, одного из важнейших судоходных путей мира.

Во-вторых, совсем рядом, в 55 километрах — индийские Андаманские и Никобарские острова, где расположены базы ВМС и ВВС Индии.

Причем здесь Китай

Аналитики предполагают, что за этим строительством может стоять именно Китайская Народная Республика.

Кроме слухов с 90-х годов, в пользу этой версии играет то, что после переворота в феврале 2021 года Мьянма, которой принадлежит остров, все сильнее зависит от Китая.

По крайней мере, в отчете Chatham House сказано недвусмысленно: "С развитием острова Большой Коко Индия вскоре может столкнуться с новой авиабазой неподалеку в стране, которая все больше связана с Пекином".

Напомним, что в марте Китай увеличил расходы на вооруженные силы до 225 млрд. долларов в год и усиливает готовность армии.