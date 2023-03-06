​​​​​​​Китай збільшує видатки на збройні сили до 225 млрд доларів на рік і посилює готовність армії

Китайська влада наказала посилити готовність армії

У Китаї військовий бюджет збільшують до 225 млрд доларів США. Причиною влада називає зовнішні спроби придушити Китайську Народну Республіку,

Про це повідомляє видання BBC.

Посилення китайської армії

У Китаї на засіданні Всекитайських зборів народних представників (парламенту країни) було оголошено про значне збільшення витрат на збройні сили.

Після збільшення військовий бюджет зросте до 225 млрд доларів США.

Навіть після цього китайські видатки на армію будуть учетверо меншими за ті кошти, які витрачають на свої збройні сили Сполучені Штати Америки.

Втім, деякі експерти вважають, що офіційні дані КНР є заниженими, а насправді Китай витрачає на армію значно більше

Кого звинувачує Пекін

Виступаючи на з’їзді, прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив, що збройні сили КНР мають посилити військовий вишкіл та готовність на усіх напрямках.

Причиною такого кроку, зазначив голова китайського уряду, є "зовнішні спроби придушити та стримати Китай".

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Фото: Xinhua