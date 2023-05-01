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Індія підозрює Китай у будівництві військової бази поруч із її об'єктами

1 травня 2023 09:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Індія підозрює Китай у будівництві військової бази поруч із її об'єктами
Китайська армія на навчаннях. Фото: міноборони КНР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На острові, який належить М’янмі, активізувалося будівництво, імовірно, військової бази. За цим будівництвом може стояти Китай, що несе загрозу індійській армії, яка має неподалік дві бази.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Будівництво на острові М’янми

Індія занепокоїлася через ситуацію із островом Великий Коко, який належить М’янмі.

У 90-х роках минулого століття щодо цього острова у Бенгальській затоці ходили чутки, що там розташована китайська військова база.

Тоді цього довести не вдалося. Але свіжі знімки острова Великий Коко свідчать, що на його території активізувалося будівництво чи ремонт об’єктів. 

Так, була була подовжена злітно-посадкова смуга (до 3200 метрів), оновлена радіолокаційна станція, зведені два нові ангари, які виглядають як житлові блоки.

Чим важливий цей острів

Острів Великий Коко має стратегічну локацію.

По-перше, він розташований поблизу Малаккської протоки, одного із найважливіших судноплавних шляхів світу.

По-друге, зовсім поруч, за 55 кілометрів — індійські Андаманські та Нікобарські острови, де розташовані бази ВМС та ВПС Індії.

До чого тут Китай

Аналітики припускають, що за цим будівництвом може стояти саме Китайська Народна Республіка.

Крім чуток з 90-х років, на користь цієї версії грає те, що після перевороту у лютому 2021 року М’янма, якій належить острів, усе сильніше залежить від Китаю.

Принаймні, у звіті звіті Chatham House сказано недвозначно: "З розвитком острова Великий Коко Індія незабаром може зіткнутися з новою авіабазою неподалік у країні, яка все більше пов’язана з Пекіном".

Нагадаємо, що у березні Китай збільшив видатки на збройні сили до 225 млрд доларів на рік і посилює готовність армії.

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