Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне arrow

Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне

13 ноября 2023 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Европу ждет гражданская война. По его мнению, столкновения в Лондоне между британцами и мигрантами повышают такую возможность.

Такой комментарий Маск написал в X.

Читайте также:

Европа двигается к гражданской войне

На странице итальянского СМИ RadioGenoa опубликовали видео стычки между британскими патриотами и иммигрантами в Лондоне.

"Коррумпированные политики ЕС хотели хаоса, и они его получили", — отмечает издание.

В комментариях к этому сообщению Маск высказал мнение, что подобные столкновения свидетельствуют о приближении гражданской войны в Европе.

"Европа, похоже, двигается к гражданской войне", — пишет он.

Маск
Скриншот комментария Маска

Напомним, что генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на призыв основателя SpaceX Илона Маск начать переговоры с Россией. По его словам, когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и серьезно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию", он действительно предлагает позволить РФ продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме