Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Европу ждет гражданская война. По его мнению, столкновения в Лондоне между британцами и мигрантами повышают такую возможность.

Такой комментарий Маск написал в X.

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Европа двигается к гражданской войне

На странице итальянского СМИ RadioGenoa опубликовали видео стычки между британскими патриотами и иммигрантами в Лондоне.

"Коррумпированные политики ЕС хотели хаоса, и они его получили", — отмечает издание.

В комментариях к этому сообщению Маск высказал мнение, что подобные столкновения свидетельствуют о приближении гражданской войны в Европе.

"Европа, похоже, двигается к гражданской войне", — пишет он.

Скриншот комментария Маска

Напомним, что генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на призыв основателя SpaceX Илона Маск начать переговоры с Россией. По его словам, когда кто-то, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и серьезно рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию", он действительно предлагает позволить РФ продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила.