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Ілон Маск заявив, що Європа рухається до громадянської війни

13 листопада 2023 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ілон Маск заявив, що Європа рухається до громадянської війни
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що на Європу чекає громадянська війна. На його думку, зіткнення у Лондоні між британцями та мігрантами підвищують таку ймовірність.

Такий коментар Маск написав в Х. 

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Європа рухається до громадянської війни

На сторінці італійського ЗМІ RadioGenoa опублікували відео сутичок між британськими патріотами та іммігрантами в Лондоні.

"Корумповані політики ЄС хотіли хаосу, і вони його отримали", — зазначає видання.

У коментарях до цього допису Маск висловив думку, що такі сутички свідчать про наближення громадянської війни в Європі.

"Європа, схоже, рухається до громадянської війни", — пише він.

Маск
Скриншот коментаря Маска

Нагадаємо, що генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заклик засновника SpaceX Ілона Маск розпочати переговори з Росією. За його словами, коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію", він насправді пропонує дозволити РФ продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила.

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