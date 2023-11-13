Ілон Маск заявив, що Європа рухається до громадянської війни

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що на Європу чекає громадянська війна. На його думку, зіткнення у Лондоні між британцями та мігрантами підвищують таку ймовірність.

Такий коментар Маск написав в Х.

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Європа рухається до громадянської війни

На сторінці італійського ЗМІ RadioGenoa опублікували відео сутичок між британськими патріотами та іммігрантами в Лондоні.

"Корумповані політики ЄС хотіли хаосу, і вони його отримали", — зазначає видання.

У коментарях до цього допису Маск висловив думку, що такі сутички свідчать про наближення громадянської війни в Європі.

"Європа, схоже, рухається до громадянської війни", — пише він.

Скриншот коментаря Маска

Нагадаємо, що генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заклик засновника SpaceX Ілона Маск розпочати переговори з Росією. За його словами, коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію", він насправді пропонує дозволити РФ продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила.