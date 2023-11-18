Илон Маск угрожает "термоядерным" судебным иском против контроля за СМИ

Владелец соцсети X Илон Маск. Фото: Reuters

Соцсеть X (Twitter) подаст иск против Media Matters и тех, кто атаковал платформу социальных сетей X. Об этом заявил владелец Илон Маск вскоре после того, как крупные компании приостановили свою рекламу на сайте.

Об этом пишет Reuters.

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"Второй суд открывается в понедельник, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех участвовавших в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — написал Маск.

Ранее на этой неделе либеральная медианаблюдательная группа Media Matters for America заявила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Xfinity от Comcast размещается рядом с антисемитским контентом, рекламируемым Адольфа Гитлера и нацистскую партию.

Впоследствии IBM заявила, что немедленно приостановила всю рекламу на X.

Кроме того, о приостановке рекламной деятельности на X заявили Disney, Warner Bros Discovery и Comcast, Lions Gate Entertainment и Paramount Global. Впоследствии Axios сообщила, что Apple сделает то же самое.

"Media Matters создал альтернативную учетную запись и отобрал публикации и рекламу, которые появляются на временной шкале аккаунта, чтобы дезинформировать рекламодателей о размещении их публикаций", — отметил Маск.

Напомним, что ранее Маск одобрил антисемитский пост на X, в котором ложно утверждалось, что члены еврейской общины разжигают ненависть к белым людям.

Также мы писали, что реклама Apple показывалась рядом с твитами, которые восхваляли, в частности, Адольфа Гитлера и нацистов. После огласки скандала к производителю гаджетов, прекратившему сотрудничество с соцсетью Маска, присоединились многие компании.