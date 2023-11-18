Илон Маск угрожает "термоядерным" судебным иском против контроля за СМИ
Соцсеть X (Twitter) подаст иск против Media Matters и тех, кто атаковал платформу социальных сетей X. Об этом заявил владелец Илон Маск вскоре после того, как крупные компании приостановили свою рекламу на сайте.
Об этом пишет Reuters.
Маск подаст иск против контроля за СМИ
"Второй суд открывается в понедельник, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех участвовавших в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — написал Маск.
Ранее на этой неделе либеральная медианаблюдательная группа Media Matters for America заявила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Xfinity от Comcast размещается рядом с антисемитским контентом, рекламируемым Адольфа Гитлера и нацистскую партию.
Впоследствии IBM заявила, что немедленно приостановила всю рекламу на X.
Кроме того, о приостановке рекламной деятельности на X заявили Disney, Warner Bros Discovery и Comcast, Lions Gate Entertainment и Paramount Global. Впоследствии Axios сообщила, что Apple сделает то же самое.
"Media Matters создал альтернативную учетную запись и отобрал публикации и рекламу, которые появляются на временной шкале аккаунта, чтобы дезинформировать рекламодателей о размещении их публикаций", — отметил Маск.
Напомним, что ранее Маск одобрил антисемитский пост на X, в котором ложно утверждалось, что члены еврейской общины разжигают ненависть к белым людям.
Также мы писали, что реклама Apple показывалась рядом с твитами, которые восхваляли, в частности, Адольфа Гитлера и нацистов. После огласки скандала к производителю гаджетов, прекратившему сотрудничество с соцсетью Маска, присоединились многие компании.
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