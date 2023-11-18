Ілон Маск погрожує "термоядерним" судовим позовом проти контролю за ЗМІ
Соцмережа X (Twitter) подасть позов проти Media Matters і тих, хто атакував платформу соціальних мереж X. Про це заявив власник Ілон Маск невдовзі після того, як великі компанії призупинили свою рекламу на сайті.
Про це пише Reuters.
Маск подасть позов проти контролю за ЗМІ
"Другий суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і всіх тих, хто брав участь у цій шахрайській атаці на нашу компанію", — написав Маск.
Раніше цього тижня ліберальна медіа-наглядова група Media Matters for America заявила, що корпоративна реклама IBM, Apple, Oracle і Xfinity від Comcast розміщується поряд з антисемітським контентом, який рекламує Адольфа Гітлера та нацистську партію.
Згодом IBM заявила, що негайно призупинила всю рекламу на X.
Крім того, про призупинку рекламної діяльності на X заявили Disney, Warner Bros Discovery і Comcast, Lions Gate Entertainment і Paramount Global. Згодом Axios повідомила, що Apple зробить те саме.
"Media Matters створив альтернативний обліковий запис і відібрав публікації та рекламу, що з’являються на часовій шкалі облікового запису, щоб дезінформувати рекламодавців про розміщення їхніх публікацій", — зазначив Маск.
Нагадаємо, що раніше Маск схвалив антисемітський пост на X, у якому неправдиво стверджувалося, що члени єврейської громади розпалюють ненависть до білих людей.
Також ми писали, що реклама Apple показувалася поряд з твітами, які вихваляли, зокрема, Адольфа Гітлера та нацистів. Після розголосу скандалу до виробника гаджетів, який припинив співпрацю з соцмережею Маска, приєдналися чимало компаній.
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