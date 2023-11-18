Ілон Маск погрожує "термоядерним" судовим позовом проти контролю за ЗМІ

Власник соцмережі X Ілон Маск. Фото: Reuters

Соцмережа X (Twitter) подасть позов проти Media Matters і тих, хто атакував платформу соціальних мереж X. Про це заявив власник Ілон Маск невдовзі після того, як великі компанії призупинили свою рекламу на сайті.

Про це пише Reuters.

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"Другий суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і всіх тих, хто брав участь у цій шахрайській атаці на нашу компанію", — написав Маск.

Раніше цього тижня ліберальна медіа-наглядова група Media Matters for America заявила, що корпоративна реклама IBM, Apple, Oracle і Xfinity від Comcast розміщується поряд з антисемітським контентом, який рекламує Адольфа Гітлера та нацистську партію.

Згодом IBM заявила, що негайно призупинила всю рекламу на X.

Крім того, про призупинку рекламної діяльності на X заявили Disney, Warner Bros Discovery і Comcast, Lions Gate Entertainment і Paramount Global. Згодом Axios повідомила, що Apple зробить те саме.

"Media Matters створив альтернативний обліковий запис і відібрав публікації та рекламу, що з’являються на часовій шкалі облікового запису, щоб дезінформувати рекламодавців про розміщення їхніх публікацій", — зазначив Маск.

Нагадаємо, що раніше Маск схвалив антисемітський пост на X, у якому неправдиво стверджувалося, що члени єврейської громади розпалюють ненависть до білих людей.

Також ми писали, що реклама Apple показувалася поряд з твітами, які вихваляли, зокрема, Адольфа Гітлера та нацистів. Після розголосу скандалу до виробника гаджетів, який припинив співпрацю з соцмережею Маска, приєдналися чимало компаній.