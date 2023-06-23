Евросоюз сделал в новом пакете антироссийских санкций исключение для Венгрии, — СМИ
Российская компания "Метровагонмаш" будет выведена из нового пакета санкций против РФ. Это необходимо для получения материалов для обслуживания метрополитена Будапешта.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Исключение из санкций
В новом, 11-м санкционном пакете Евросоюза, направленном против Российской Федерации, европейские политические силы планируют сделать одно исключение.
Исключение это касается метрополитена в столице Венгрии в Будапеште.
Сотрудничество с Россией
Отмечается, что санкции не будут касаться поставок компании, обслуживающей метрополитен Будапешта, деталей, в частности стекла, клапанов и определенных типов машин из России.
Все это необходимо для работы техники, работающей на одной из линий будапештского метрополитена.
Эти вагоны обслуживает российская компания "Метровагонмаш", попавшая под санкции США в начале текущего года.
Напомним, что 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.