Евросоюз сделал в новом пакете антироссийских санкций исключение для Венгрии, — СМИ

Будапештское метро Фото: официальный сайт общественного транспорта Будапешта

Российская компания "Метровагонмаш" будет выведена из нового пакета санкций против РФ. Это необходимо для получения материалов для обслуживания метрополитена Будапешта.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Исключение из санкций

В новом, 11-м санкционном пакете Евросоюза, направленном против Российской Федерации, европейские политические силы планируют сделать одно исключение.

Исключение это касается метрополитена в столице Венгрии в Будапеште.

Сотрудничество с Россией

Отмечается, что санкции не будут касаться поставок компании, обслуживающей метрополитен Будапешта, деталей, в частности стекла, клапанов и определенных типов машин из России.

Все это необходимо для работы техники, работающей на одной из линий будапештского метрополитена.

Эти вагоны обслуживает российская компания "Метровагонмаш", попавшая под санкции США в начале текущего года.

Напомним, что 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.