Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Евросоюз сделал в новом пакете антироссийских санкций исключение для Венгрии, — СМИ arrow

Евросоюз сделал в новом пакете антироссийских санкций исключение для Венгрии, — СМИ

23 июня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Евросоюз сделал в новом пакете антироссийских санкций исключение для Венгрии, — СМИ
Будапештское метро Фото: официальный сайт общественного транспорта Будапешта
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская компания "Метровагонмаш" будет выведена из нового пакета санкций против РФ. Это необходимо для получения материалов для обслуживания метрополитена Будапешта.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Исключение из санкций

В новом, 11-м санкционном пакете Евросоюза, направленном против Российской Федерации, европейские политические силы планируют сделать одно исключение.

Исключение это касается метрополитена в столице Венгрии в Будапеште.

Сотрудничество с Россией

Отмечается, что санкции не будут касаться поставок компании, обслуживающей метрополитен Будапешта, деталей, в частности стекла, клапанов и определенных типов машин из России.

Все это необходимо для работы техники, работающей на одной из линий будапештского метрополитена.

Эти вагоны обслуживает российская компания "Метровагонмаш", попавшая под санкции США в начале текущего года.

Напомним, что 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас