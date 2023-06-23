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Євросоюз зробив у новому пакеті антиросійських санкцій виняток для Угорщини, — ЗМІ

23 червня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Євросоюз зробив у новому пакеті антиросійських санкцій виняток для Угорщини, — ЗМІ
Будапештське метро. Фото: офіційний сайт громадського транспорту Будапешта
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська компанія "Метровагонмаш" буде виведена з нового пакету санкцій проти РФ. Це потрібно для отримання матеріалів для обслуговування метрополітену Будапешта.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Виняток із санкцій

У новому, 11-му санкційному пакеті Євросоюзу, спрямованому проти Російської Федерації, європейські політичні сили планують зробити один виняток.

Виняток цей стосується метрополітену у столиці Угорщини Будапешті.

Співпраця з Росією

Зазначається, що санкції не стосуватимуться постачання компанії, яка обслуговує метрополітен Будапешта, деталей, зокрема, скла, клапанів та певних типів машин з Росії.

Усе це потрібно для роботи техніки, яка працює на одній із ліній будапештського метрополітену. 

Ці вагони обслуговує російська компанія "Метровагонмаш", яка потрапила під санкції США на початку поточного року.

Нагадаємо, що 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакету ввійшли заходи, спрямовані проти дії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.

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