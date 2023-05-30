Евросоюз ввел санкции против лиц, которые угрожают Украине и Молдове

Санкции Евросоюза. Фото росСМИ

ЕС ввел санкции против пяти граждан Молдовы в связи с их действиями, которые привели к дестабилизации общественного порядка и попытке свержения власти. В рамках данных санкций, молдавский политик Илан Шор, который находится за пределами страны, оказался под ограничениями.

Об этом сообщает официальное издание ЕС.

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Также под санкции попал Владимир Плахотнюк, которого в Молдове называют олигархом. ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении россиянина Игоря Чайки, сына бывшего генерального прокурора РФ.

По мнению ЕС, криминальный авторитет Григорий Карамалак и председатель "Партии регионов" Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин представляют угрозу суверенитету Украины, и они также подпадают под санкции ЕС.

Такие меры принимаются Европейским союзом в свете серьезных обвинений и нарушений, связанных с деятельностью указанных лиц. Они направлены на поддержание стабильности и защиту интересов Молдовы и Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.